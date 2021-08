Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv: Shomurodov già titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Roma Fiorentina, partita che si gioca domenica 22 agosto per la prima giornata di Serie A 2021-2022: subito una sfida tosta per i giallorossi, che finalmente pongono fine alla loro attesa e possono vedere la prima in campionato di José Mourinho che, dopo l’esordio ufficiale in Conference League, torna a sedersi su una panchina di Serie A dopo 11 anni, e il trionfale Triplete con l’Inter. Lo Special One sarà il grande osservato della serata insieme a una Roma che, dopo il deludente settimo posto dello scorso maggio, aspira naturalmente a tornare in zona Champions League; attenzione però alla Fiorentina che si presenta allo stadio Olimpico.

L’affare Gattuso è ancora misterioso, sta di fatto che il tecnico calabrese ha salutato pochi giorni dopo la firma e così i viola si sono rivolti a Vincenzo Italiano, autore di una storica promozione e una brillante salvezza con lo Spezia, che ha saputo far giocare benissimo. Saprà ora il giovane allenatore risollevare le sorti di una squadra che, nelle ultime stagioni, ha faticato anche solo a salvarsi? Lo scopriremo, ma intanto bisogna parlare di questa partita inaugurale e allora, aspettando che arrivi domenica sera, valutiamo le scelte da parte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

DIRETTA ROMA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Fiorentina è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma come l’anno scorso gli orari di questi match saranno definiti e quello di cui stiamo parlando non rientra nella programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE SCELTE DI MOURINHO

Mourinho ha cambiato spesso in carriera, ma il 4-2-3-1 è il “suo” modulo e sarà con questo che giocherà Roma Fiorentina: davvero pochi i dubbi, aspettando Tammy Abraham l’attacco è una questione tra Shomurodov e Borja Mayoral con l’uzbeko ex Genoa che al momento sembra essere favorito. Poi, in porta andrà il nuovo arrivato Rui Patricio, una garanzia con tanta esperienza; non ci sarà Smalling che si è fermato per un problema al flessore, dunque a fare coppia con Gianluca Mancini (ex della partita) dovrebbe essere Ibañez, favorito su Kumbulla, mentre sugli esterni avremo Karsdorp a destra e Matias Viña sul versante opposto.

Nella cerniera di centrocampo torna titolare Cristante, anche giustamente se pensiamo a quello che ha fatto nella finale degli Europei; grande ritorno anche quello di Zaniolo dopo i gravi infortuni, si rivede Lorenzo Pellegrini che agirà centralmente sulla trequarti mentre a sinistra Mkhitaryan è in vantaggio su El Shaarawy, a completamento della prima Roma di Mourinho in Serie A.

GLI 11 DI ITALIANO

La prima notizia che accompagna Roma Fiorentina dal lato viola è che Vlahovic c’è, ma potrebbe non restare: chiaramente le aspettative cambierebbero in caso di partenza del serbo, al momento uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A e che sarà schierato al centro di un tridente che, come laterali, prevede Nico Gonzalez (ottimo acquisto sulla carta) e Riccardo Sottil – favorito su Saponara – tornato dal prestito e a caccia di conferme.

Per il resto però la Fiorentina è cambiata poco rispetto alla passata stagione, e questo è il vero punto di domanda circa l’eventuale operato: Italiano si affida al 4-3-3 con cui ha trasformato lo Spezia, e dunque davanti a Dragowski avremo una linea difensiva con Milenkovic e German Pezzella centrali e accompagnati da Venuti, che agirà a destra, e Biraghi che sarà invece il terzino sinistro. In mezzo al campo mancherà Sofyan Amrabat: il regista sarà dunque Pulgar già “battezzato” nel ruolo dal suo allenatore, come mezzali invece dovrebbero operare Bonaventura e Castrovilli.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; N. Gonzalez, Vlahovic, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano



