Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Diretta tv, torna Dzeko titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA. CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Solo domani sera, domenica 1 novembre alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la sfida per la 6^ giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina: andiamo a scoprire quali saranno le scelte degli allenatori per il big match. La partita è una di quelle che Fonseca non può permettersi di perdere: pure il tecnico giallorosso approda all’incontro con qualche dubbio dopo anche il pari a reti bianche rimediato solo in settimana contro il CSKA Sofia per l’Europa League. Pure la Fiorentina di Iachini ha urgenza di vincere: benché il club arrivi dal successo occorso in settimana in Coppa Italia, come pure il 3-2 imposto all’Udinese nella precedente giornata di campionato, ai toscani non sta bene la sola decima posizione in classifica (appena sotto la Roma pure) e puntano al riscatto in questo scontro diretto. Andiamo allora a vedere da vicino quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMA FIORENTINA

La diretta tv di Roma Fiorentina sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma e Fiorentina, il tecnico dei giallorossi dovrebbe ancora una volta affidarsi al 3-4-2-1, dove però cambieranno le cose rispetto all’11 che ha pareggiato contro il CSKA Sofia in settimana. Già in attacco sarà il ritorno dal primo minuto di Edin Dzeko come prima punta titolare: al fianco del bosniaco si candidano poi per un posto da titolare Mkhitaryan e Pedro, anche se dalla panchina scalpita Carles Perez. A centrocampo irrinunciabile la coppia Pellegrini-Veretout, con quest’ultimo grande ex della sfida: Spinazzola e Kardsdorp rimangono le prime scelte per l’esterno di reparto, pur con Santon a disposizione in panchina. Per quanto riguarda la difesa della Roma, ecco che domani sarà ancora Smalling titolare confermato: con l’ex United c’è spazio anche per Mancini e Ibanez.

LE SCELTE DI IACHINI

Spazio invece al 3-5-2 per la Viola di Mister Iachini, dove in attacco rivedremo dal primo minuto Franck Ribery, superati finalmente i problemi alla caviglia: Kouamè si candida per la maglia da titolare al fianco del francese, vincendo il ballottaggio con Cutrone e Vlahovic. Nell’ampia mediana a cinque sarà poi spazio dal primo minuto per l’ottimo Castrovilli, in grande stato di forma, Amrabat e Bonaventura: Biraghi e Lirola saranno le prime scelte dell’allenatore per le fasce esterne del reparto. Peante poi l’assenza, peraltro annunciata, di capitan Pezzella in difesa: senza il viola sarà Martinez Quarta a completare lo schieramento davanti a Dragowski, in compagnia di Caceres e Milenkovic.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, M Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Ribery All. Iachini



© RIPRODUZIONE RISERVATA