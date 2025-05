PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: LE MOSSE PER IL BIG-MATCH

Ci sarà davvero tanto in palio allo stadio Olimpico oggi in Serie A, quindi tuffiamoci nella lettura delle probabili formazioni Roma Fiorentina. I padroni di casa giallorossi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, a maggior ragione dopo la vittoria sul campo dell’Inter: la Roma può sognare la Champions League e, pensando a come era iniziato questo campionato, una eventuale qualificazione sarebbe un’impresa degna di passare alla storia. La concorrenza però è folta e oggi ci si gioca già molto, contro una rivale che in classifica è un solo punto dietro.

Video Betis Fiorentina (2-1)/ Gol e highlights: si deciderà a Firenze! (Conference League)

La Fiorentina di Raffaele Palladino sogna quindi la vittoria in trasferta con annesso sorpasso in classifica, anche se gli ospiti gigliati saranno sicuramente più stanchi, considerando che giovedì sera hanno giocato a Siviglia contro il Betis in Conference League, con una sconfitta per 2-1 che comunque non ha spento le speranze di qualificarsi per la finale. Servirà però sfoderare qualche risorsa extra, perché la freschezza sorriderà agli avversari: un dettaglio non da poco per le probabili formazioni Roma Fiorentina…

DIRETTA/ Betis Fiorentina (risultato finale 2-1): Ranieri show! (1 maggio 2025)

ECCO IL PUNTO SU QUOTE E PRONOSTICO

Prima però curiosiamo nel pronostico su Roma Fiorentina grazie alle quote Snai. Il segno 1 sembra nettamente favorito, essendo proposto a 1,65; già gustoso sarebbe il pareggio a 3,75, infine un’affermazione della Fiorentina all’Olimpico sarebbe quotata a 5,25.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

COSA DEVE ANCORA DECIDERE RANIERI?

Sembra quasi tutto chiaro per Claudio Ranieri nelle probabili formazioni Roma Fiorentina, almeno fino a ridosso del settore offensivo. Tutto chiaro certamente in difesa nel modulo 3-4-1-2 giallorosso, con Svilar tra i pali e davanti a lui il reparto a tre composto da Celik, Mancini e N’Dicka; in mezzo al campo ecco Konè e Cristante (con meno speranze per Paredes) e sulla fascia sinistra Angelino; dovrebbe essere certo anche il posto per capitan Pellegrini sulla trequarti, così come per Dovbyk come centravanti. Resta quindi solo da definire se al fianco dell’ucraino ci sarà Shomurodov oppure Soulè, anche se l’uzbeko è in realtà in ballottaggio con Saelemaekers, che giocherebbe da esterno destro se ci fosse l’argentino in posizione più avanzata.

Probabili formazioni Betis Fiorentina/ Quote: il nodo Kean (Conference League, 1° maggio 2025)

RANIERI SQUALIFICATO PER PALLADINO

Raffaele Palladino deve rinunciare allo squalificato Ranieri, nelle probabili formazioni Roma Fiorentina quindi ci aspettiamo una difesa a tre formata da Comuzzo, Marì e Pongracic davanti al portiere De Gea. Il modulo gigliato sarà il 3-5-2, da centrocampo in su potrebbe ancora esserci qualche ballottaggio da sciogliere. Folorunsho agirà da esterno destro, mentre a sinistra Gosens sembra favorito su Parisi, con Fagioli, Adli e Mandragora nel cuore del gioco, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Richardson. Infine in attacco non ci dovrebbero essere dubbi su Kean, ormai tornato pienamente disponibile, mentre Gudmundsson sembra favorito su Beltran come suo partner d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulè, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Pongracic; Folorunsho, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.