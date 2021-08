Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: chi gioca davanti?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: CHI GIOCA OGGI?

Curiosiamo nelle probabili formazioni di Roma Fiorentina per avvicinarci alla partita in programma stasera allo stadio Olimpico, un match sicuramente affascinante per la prima giornata di Serie A, perché giallorossi e viola hanno naturalmente grande tradizione nel massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA/ Quote: Edin Dzeko subito protagonista

Sotto i riflettori ci saranno anche mosse e scelte di due allenatori entrambi debuttanti in Serie A con le loro nuove squadre, anche se Vincenzo Italiano, che già ha ottenuto una bella vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza settimana scorsa, sarà sicuramente meno atteso di José Mourinho, il cui avvento sulla panchina della Roma è senza ombra di dubbio uno dei temi di massimo interesse all’inizio del nuovo campionato 2021-2022. Ecco perché adesso non perdiamo altro tempo e diamo certamente spazio all’analisi delle probabili formazioni di Roma Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA/ Diretta tv: Shomurodov incalza Mayoral

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Roma Fiorentina: il segno 1 per il successo della Roma è nettamente favorito ed è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Fiorentina

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci proporranno naturalmente quelle che saranno le prime scelte di José Mourinho in campionato come allenatore della Roma. Dobbiamo ricordare che sono assenti Smalling e Spinazzola, problemi dunque soprattutto in difesa per la Roma, che dovrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1: il nuovo acquisto Rui Patricio in porta; difesa a quattro formata da destra a sinistra da Karsdorp, Ibanez, Mancini e uno tra il nuovo acquisto Vina e il giovane Calafiori; in mediana ecco la coppia formata da Cristante e Veretout; qualche dubbio in più invece caratterizza il reparto offensivo, con Zaniolo ed El Shaarawy in ballottaggio per affiancare Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, mentre come prima punta sono in lotta per una maglia Shomurodov e Borja Mayoral.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VENEZIA/ Diretta tv: problemi in attacco per Spalletti

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte viola, le probabili formazioni di Roma Fiorentina vedranno il nuovo allenatore Vincenzo Italiano alle prese con l’assenza dell’infortunato Amrabat, ma per il resto non ci dovrebbero essere particolari problemi nel disegnare il modulo 4-3-3 gigliato, con solo un paio di dubbi ancora da sciogliere. In porta naturalmente giocherà Dragowski; nella difesa della Fiorentina ecco poi Venuti o Martinez Quarta per affiancare gli altri tre titolari che saranno Milenkovic, Igor e Biraghi; a centrocampo invece mister Italiano non dovrebbe avere dubbi nello scegliere Bonaventura, Pulgar e Castrovilli come tre titolari; infine, nel tridente d’attacco ecco Gonzalez e Vlahovic, mentre la terza e ultima maglia a disposizione dovrebbe essere in ballottaggio fra Sottil e Saponara.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, El Shaarawy, Abraham, Mayoral, C. Perez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

A disposizione: Terracciano, Pezzella, Lirola, Martinez Q., Terzic, Bianco, Duncan, Benassi, Maleh, Saponara, Callejon, Kokorin.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Amrabat.



© RIPRODUZIONE RISERVATA