Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote, Mourinho senza Ibañez (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 15 gennaio, presso lo stadio Olimpico: è sempre interessante questo incrocio che, valido per la 18^ giornata di Serie A 2022-2023, mette a confronto due squadre che giovedì sono state impegnate negli ottavi di Coppa Italia. Parlando di campionato, la Roma tiene il passo delle pretendenti al quarto posto: il pareggio in extremis contro il Milan ha portato una ventata di ottimismo per il modo in cui la squadra ha saputo reagire nel finale di un match giocato francamente male, ma ora bisogna alzare l’asticella.

DIRETTA/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0): gol di Dorgu!

Così anche la Fiorentina, lontana da quelle posizioni europee che rappresenterebbero un obiettivo concreto e forse anche “minimo”: i viola arrivano dalla vittoria contro il Sassuolo ma quello che non sono mai riusciti a fare nel corso di questa stagione è trovare continuità, come del resto dimostra la classifica. Noi aspettiamo che si giochi e speriamo che questa partita regali emozioni, intanto però dobbiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare qui allo stadio Olimpico, quindi prendiamoci del tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

Fiorentina, guai in attacco: Cabral out/ Calciomercato, Nico Gonzalez resta o va via?

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno delle probabili formazioni di Roma Fiorentina, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 18^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Nico Gonzalez vicino al Leicester, Brekalo per giugno

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE SCELTE DI MOURINHO

Brutte notizie per Mourinho che in Roma Fiorentina dovrà fare a meno dello squalificato Ibañez, uno dei suoi tre pilastri difensivi: al posto del brasiliano giocherà allora Kumbulla, ma per il resto la formazione giallorossa non dovrebbe presentare sorprese rispetto al solito. In porta ci sarà sempre Rui Patricio, poi a completare la difesa ecco l’ex Gianluca Mancini (ha giocato nelle giovanili della Fiorentina) e Smalling, con due esterni che dovrebbero essere Celik e Zalewski aspettando il pieno recupero di Spinazzola, che per il momento non dovrebbe ancora essere rischiato come titolare. A fare coppia in mezzo al campo saranno Cristante e Lorenzo Pellegrini; ancora una volta il capitano della Roma si sacrifica facendo un passo indietro, permettendo al suo allenatore di schierare sia Zaniolo che Dybala sulla trequarti, aumentando di netto la qualità della squadra. Come prima punta avremo Abraham, che è tornato al gol contro il Milan e pareggiando in extremis potrebbe essersi definitivamente sbloccato, anche se per ora la sua stagione resta al di sotto delle aspettative.

I DUBBI DI ITALIANO

Vincenzo Italiano affronta Roma Fiorentina con il 4-2-3-1: già al termine della prima parte di campionato era passato a questo modulo, che gli dà maggiore possibilità di aumentare la pericolosità offensiva della squadra. In difesa le scelte sembrano fatte: davanti a Pietro Terracciano giocheranno Milenkovic e Igor, mentre a fare da terzini dovrebbero essere Dodò, che torna dunque titolare, e Biraghi. A centrocampo è sicuro del posto Sofyan Amrabat, sia Castrovilli (appena rientrato dopo un anno) che Mandragora non sono al top della condizione e dunque il partner del marocchino dovrebbe essere Duncan, anche perché l’altra soluzione (Barak) è buona per la trequarti. Qui l’ex di Udinese, Lecce e Verona si gioca la maglia con Bonaventura, che dà la sensazione di essere favorito; ai suoi lati ecco Ikoné e Kouamé, l’ivoriano fa un passo indietro allargandosi permettendo a Luka Jovic di giocare centravanti, ai box Arthur Cabral che ne avrà almeno per tre settimane sperando che i tempi di recupero non diventino più lunghi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Lo. Pellegrini; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; S. Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; L. Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA