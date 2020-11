Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: per Fonseca riecco i titolari

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci consentono di parlare di questa partita che è una classica del nostro calcio e andrà in scena all’Olimpico alle ore 18.00. Le scelte dei due allenatori Paulo Fonseca e Beppe Iachini sulle formazioni per la sfida della sesta giornata di Serie A ci dicono che entrambi dovrebbero puntare sui migliori uomini disponibili. La Roma ha capito che in Europa League il turnover non dà grandi frutti e di conseguenza in Serie A i titolari sono sempre quelli, come abbiamo visto anche lunedì sera nel pirotecnico pareggio con il Milan. Gli alti e bassi accomunano Roma e Fiorentina, dunque dall’altra parte ecco Beppe Iachini arrivare all’Olimpico alla ricerca di un risultato che, dando continuità alla vittoria contro l’Udinese, potrebbe valere la svolta per la stagione dei viola. Tutto questo considerato, andiamo allora a leggere le notizie sulle probabili formazioni di Roma Fiorentina a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono considerati favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e di nuovo 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di un colpaccio della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE SCELTE DI FONSECA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Roma Fiorentina, sul fronte giallorosso Paulo Fonseca dovrebbe proporre il 3-4-2-1 con il ritorno di tutti i titolari dopo il turnover non troppo fortunato in Europa League. Ecco dunque la retroguardia a tre che dovrebbe vedere titolari Mancini, Smalling e Kumbulla davanti a Mirante, con Ibanez prima alternativa. A centrocampo è possibile il ballottaggio Peres-Karsdorp come esterno destro mentre come due centrali ci aspettiamo Pellegrini e Veretout ed infine sulla corsia opposta Spinazzola. Arriviamo poi al reparto offensivo, anche questo con i titolari di questa prima parte della stagione per tornare all’assetto base, cioè con Pedro e Mkhitaryan sulla linea della trequarti alle spalle della prima punta Dzeko.

LE MOSSE DI IACHINI

In casa viola, le probabili formazioni di Roma Fiorentina ci dicono che Beppe Iachini dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di riferimento per la trasferta all’Olimpico. Dovrebbero essere pochissimi anche i dubbi relativi agli interpreti dal primo minuto: ecco dunque Caceres, Milenkovic e Quarta che formeranno la difesa a tre davanti a Dragowski, poi a centrocampo avremo da destra a sinistra Lirola, Bonaventura, Amrabat in cabina di regia, Castrovilli con la sua numero 10 in grande spolvero domenica scorsa e Biraghi, infine il ballottaggio principale riguarda Kouame e Vlahovic, che si giocano il posto al fianco di Ribery in attacco mentre Callejon e Cutrone dovrebbero partire dalla panchina e saranno nomi di spicco per le possibili sostituzioni in corso d’opera.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Fazio, Juan Jesus, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Villar, Perez, Mayoral.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. All. Iachini.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Igor, Venuti, Barreca, Duncan, Pulgar, Saponara, Callejon, Vlahovic, Cutrone.



