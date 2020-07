Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: torna titolare Dzeko (Serie A)

Roma Fiorentina, alle ore 19.30, vedrà le due formazioni scendere in campo all’Olimpico per una classica sfida del nostro calcio nel contesto della trentaseiesima giornata di Serie A. Analizzando le probabili formazioni di Roma Fiorentina ecco che in primo piano ci saranno i giallorossi, perché Paulo Fonseca e i suoi uomini devono blindare il quinto posto che vorrebbe dire Europa League senza passare dai preliminari (quest’anno più scomodi che mai). La netta vittoria contro la Spal fa ben sperare, oggi però il compito sarà più difficile contro una Fiorentina che arriva dal pareggio contro l’Inter e vorrà confermare una volta di più di vivere un periodo di forma più che buono, che ha portato i gigliati a una serena salvezza anticipata, per cercare ora di chiudere nella migliore posizione possibile. Tutto questo premesso, ora andiamo senza indugio a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo però anche uno sguardo al pronostico su Roma Fiorentina, a senso unico per i giallorossi: le quote Snai infatti propongono il segno 1 a 1,63, mentre poi si sale a 4,25 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine un colpaccio della Fiorentina varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE MOSSE DI FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina per Paulo Fonseca non sono troppo condizionate dall’ultimo impegno, la netta vittoria a Ferrara facendo anche riposare alcuni titolari. In difesa a dire il vero, considerando gli acciacchi in particolare di Ibanez, dovrebbe toccare ancora a Mancini, Smalling e Kolarov davanti a Pau Lopez, ma mercoledì nessuno ha dovuto fare gli straordinari. Come esterni di centrocampo ci aspettiamo la conferma di Bruno Peres a destra dopo la clamorosa doppietta, a sinistra Spinazzola è in leggero vantaggio su Zappacosta, mentre in mezzo dovrebbe tornare titolare Veretout, grande ex della partita, probabilmente affiancato da Diawara che questa volta appare favorito su Cristante. In attacco c’è più scelta: facile immaginare che tornino titolari Mkhitaryan e Dzeko dopo il riposo nell’infrasettimanale, così però resta una sola maglia sulla trequarti con l’armeno per completare l’ormai canonico 3-4-2-1, contesa soprattutto da Carles Perez e Pellegrini, mentre è più difficile che Zaniolo parta titolare.

LE SCELTE DI IACHINI

Le probabili formazioni di Roma Fiorentina in casa viola sono condizionate innanzitutto dallo stop a Castrovilli, che è squalificato, dunque dovrebbe tornare titolare Pulgar, entrato solo nel finale a San Siro, per completare il trio in mediana con Badelj (oppure Ghezzal) e Duncan. A destra potrebbe tornare titolare Chiesa per un modulo un po’ più aggressivo mentre a sinistra Beppe Iachini dovrebbe scegliere Lirola. Logicamente fra i due esterni sarà Chiesa ad avere compiti molto più offensivi e maggiore libertà per alimentare la coppia d’attacco, dove quasi certamente ci sarà dal primo minuto Ribery, affiancato da uno fra Kouamé, Vlahovic e Cutrone, che sono in ballottaggio addirittura in tre per un solo posto. Infine, nel modulo 3-5-2 dei gigliati, ecco la difesa dove Milenkovic, Pezzella, Caceres saranno ancora una volta titolari, ragionevolmente davanti al portiere Terracciano, grande protagonista a San Siro.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Pulgar, Badelj, Duncan, Lirola; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

Squalificato: Castrovilli.



