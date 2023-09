PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE/ Diretta tv: Cristante arretra (7^ giornata Serie A. 30 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE: CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Roma Frosinone cosa ci potrebbero dire a centrocampo? Abbiamo visto che José Mourinho, a causa dell’emergenza in difesa, dovrebbe arretrare Cristante nella retroguardia del suo modulo 3-5-2, quindi nella folta linea a cinque del centrocampo giallorosso dovremmo trovare innanzitutto il nuovo acquisto Kristensen a destra, poi spazio per Bove al fianco di Paredes in cabina di regia e Pellegrini, dato che per il capitano non ci dovrebbero più essere problemi, infine a sinistra Zalewski sembra essere favorito su Spinazzola per completare la mediana della Roma.

Dall’altra parte, il Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco dovrebbe schierarsi per il grande derby laziale domani sera all’Olimpico con un modulo 4-3-3, nel quale a centrocampo troviamo il capitano Mazzitelli, cresciuto proprio nel vivaio della Roma, con il quale giocherà Barrenechea e poi anche uno fra Brescianini (che sembra favorito) e Garritano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Frosinone ci accompagnano verso un derby regionale laziale che sarà decisamente particolare domani sera allo stadio Olimpico, perché con sei giornate di Serie A già alle spalle era difficilissimo immaginare che il Frosinone potesse arrivarci davanti in classifica rispetto alla Roma e pure con margine, anche grazie al buon pareggio ottenuto contro la Fiorentina giovedì sera nel turno infrasettimanale dai ciociari di mister Eusebio Di Francesco, che torna nella “sua” Roma alla guida del Frosinone.

L’attenzione però sarà tutta per la Roma di José Mourinho: l’inizio di stagione era già stato piuttosto complicato, ma naturalmente la batosta subita contro il Genoa giovedì sera rischia di far precipitare la situazione, per cui domani sera per i giallorossi è ammesso un solo risultato, cioè la vittoria. Tutto questo premesso su un derby regionale che sarà dunque più stuzzicante del previsto, adesso possiamo scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE

LE SCELTE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Frosinone dovrebbero vedere José Mourinho intenzionato a schierare il suo ormai consueto modulo 3-5-2, nel quale la situazione sembra essere complicata soprattutto in difesa, dove si è fermato pure Llorente: quindi nella retroguardia indichiamo naturalmente in porta Rui Patricio e davanti a lui Mancini, l’arretramento di Cristante e N’dicka; folta linea a cinque invece a centrocampo con Kristensen a destra, poi Bove, Paredes in cabina di regia e Pellegrini (buone notizie per il capitano) nel cuore della mediana, mentre a sinistra Zalewski sembra essere favorito su Spinazzola; infine non dovrebbero esserci dubbi sull’attacco della Roma, dovranno essere Dybala e Lukaku a suonare la riscossa.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Per gli ospiti ciociari, le probabili formazioni di Roma Frosinone per il grande ex Eusebio Di Francesco dovrebbero presentarci un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Turati in porta; davanti a lui ecco la linea a quattro con Oyono, Okoli, Romagnoli (che è favorito su Monterisi) e Marchizza da destra a sinistra; un dubbio anche a centrocampo, dove con Mazzitelli, Barrenechea giocherà uno fra Brescianini (favorito) e Garritano; infine, il tridente d’attacco del Frosinone presenterà Soulè ala destra, il centravanti Cheddira e un altro potenziale dubbio a sinistra, con Caso che è insidiato da Baez.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FROSINONE: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.











