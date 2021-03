Probabili formazioni Roma Genoa/ Diretta tv, Fonseca senza Veretout! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Genoa, sfida della 26^ giornata della Serie A, che pure sarà in programma domani all’Olimpico solo alle ore 12.30. Siamo dunque davvero curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca come di Ballardini, per questa sfida che si annuncia dall’esito affatto scontato. Certo il pronostico consegna il suo favore alla Lupa, ma pure non scordiamo che ancora una volta il tecnico conta parecchi assenti annunciati (l’ultimo a fermarsi è stato Jordan Veretout): dopo le fatiche del match del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, non sarà facile affrontare ora la compagine ligure, la quale da quando è arrivato Ballardini sulla panchina, ha ritrovato compattezza, energie e soprattutto gran risultati, Non ci inganni allora il pareggio strappato alla Sampdoria nel derby pochi giorni fa: il grifone domani può essere rivale davvero ostico. Vediamo allora quali saranno le probabili formazioni di Roma Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

LE MOSSE DI FONSECA

Come abbiamo annunciato prima, ancora una volta una lunga lista di assenti metterà in difficoltà Fonseca, impegnato a stilare le probabili formazioni di Roma e Genoa. Questo poi subito in difesa: con Ibanez in infermeria e Kumbulla squalificato, domani il tecnico è costretto a riarrangiare ancora Cristante in difesa, con Smalling e Mancini. Senza poi Veretout e con l’ex Atalanta arrangiato in difesa, nel reparto a centrocampo dovrebbe essere spazio per Villar dal primo minuto, con Pellegrini di nuovo arretrato dall’attacco (ma Diawara è valida alternativa): Spinazzola e Karsdorp dovrebbero completare lo schieramento. Di conseguenza in attacco sarà spazio per Pedro al fianco di Mkhitaryan, sull’esterno del reparto offensivo: mancando Dzeko Borja Mayoral sarà titolare confermato in prima punta, pur con El Shaarawy jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Via libera invece al 3-5-2 per il Genoa, dove pure Ballardini potrebbe confermare non pochi nomi che pure hanno già sulle gambe pesanti 90 minuti contro la Sampdoria, solo in settimana. Pure alla vigilia della trasferta capitolina paiono indispensabili in attacco Destro e Shomurodov, prime punte confermate: alle loro spalle nel reparto a 5 del centrocampo non mancherà poi Badelj, come pure Zajc e l’ex del match Strootman (anche se Behrami scalpita dalla panchina). Per l’esterno del reparto dovrebbero farsi avanti ancora una volta Czyborra e Zappacosta. Nella difesa a tre schierata davanti al solito Perin dobbiamo segnalare poi il ballottaggio in corso tra Radovanovic e Goldaniga: Masiello e Criscito invece sono sicuri della loro titolarità.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez: Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov All. Ballardini



