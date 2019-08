Probabili formazioni/ Roma Genoa: diretta tv, out Spinazzola (Serie A)

Studiando le probabili formazioni di Roma Genoa diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori per l’esordio nella Serie A 2019-2020: la partita si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 agosto e ci fornisce un duello particolarmente interessante tra Paulo Fonseca, nuovo allenatore giallorosso e altra scelta estera dopo Luis Enrique e Rudi Garcia, e Aurelio Andreazzoli che torna nell’Olimpico giallorosso da grande ex, dopo aver sfiorato la salvezza con l’Empoli. Attendiamo dunque il primo undici ufficiale di Fonseca che deve già sciogliere qualche nodo nel suo reparto offensivo, ha forse più certezze il suo collega ma il Grifone ha la necessità di partire con il piede giusto e dunque la squadra dovrà essere assemblata nel migliore dei modi. Vediamo allora nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte, almeno alla vigilia di questa partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Genoa.

Pronti via, Spinazzola non è presente nelle probabili formazioni di Roma Genoa: problema muscolare per l’ex della Juventus che dunque spalanca le porte della corsia sinistra a Kolarov, che era già favorito. Dall’altra parte agirà Florenzi, poi c’è il ballottaggio tra Gianluca Mancini e Juan Jesus per affiancare Fazio al centro della difesa. In porta andrà Pau Lopez, alle sue spalle nè Olsen nè Mirante sono certi di restare con lo svedese ufficialmente sul calciomercato; a centrocampo invece il dubbio riguarda Veretout, che ha recuperato ed è a disposizione, e Amadou Diawara con Cristante che invece dovrebbe essere il mediano di spinta pronto a dare una mano ai trequartisti. Qui Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Perotti si giocano i due posti disponibili con Cengiz Under che tra tutti sembra essere quello più sicuro di iniziare la partita; attenzione comunque alle sorprese (Justin Kluivert), non ce ne saranno nel ruolo di prima punta con Dzeko, fresco di rinnovo dopo essere stato ad un passo dall’addio, che sarà il titolare.

Andreazzoli deve rinunciare allo squalificato Pajac e all’infortunato Saponara, dunque sarà Criscito a giocare come esterno sinistro: il Genoa affronta la Roma con un 3-5-2 nel quale i laterali accompagnano l’azione dei centrocampisti. A fare da perno centrale sarà come sempre Radovanovic, a destra salgono le quotazioni di Ghiglione (rientrato dal Frosinone) che appare in vantaggio su Romulo, utile anche per coprire una mezzala dove comunque ci sarà l’esordio rossoblu di Schone. Dall’altra parte Lerager parte favorito su Hiljemark che ha comunque disputato un buon precampionato, considerando che arrivava da un lungo stop; davanti a Ionut Radu dovrebbero esserci Biraschi, Cristian Romero e Cristian Zapata mentre a formare la coppia d’attacco saranno Pinamonti, reduce da un ottimo Mondiale Under 20 ma poi indisponibile per gli Europei Under 21, e Kouamé con Sanabria che spera di recuperare una maglia all’ultimo, ma pare destinato a partire dalla panchina come Favilli, chiamato alla stagione della definitiva maturità.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 20 Fazio, 23 G. Mancini, 11 Kolarov; 93 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under; 9 Dzeko

A disposizione: 83 Mirante, 63 Fuzato, 2 Zappacosta, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 44 A. Diawara, 27 Pastore, 34 J. Kluivert, 8 Perotti, 23 Defrel, 48 Antonucci, 14 Schick

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Spinazzola

GENOA (3-5-2): 97 I. Radu; 14 Biraschi, 17 C. Romero, 2 C. Zapata; 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 8 Lerager, 4 Criscito; 99 Pinamonti, 11 Kouamé

A disposizione: 93 Jandrei, 22 Marchetti, 13 El Yamiq, 5 Romulo, 10 Sinan Gumus, 29 Cassata, 15 Jagiello, 88 Hiljemark, 3 Barreca, 19 Pandev, 9 Sanabria, 30 Favilli

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Squalificati: Pajac, Agudelo

Indisponibili: Sturaro, Saponara



