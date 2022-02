Probabili formazioni Roma Genoa/ Diretta tv, torna Lorenzo Pellegrini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma Genoa ci avviciniamo alla partita che, sabato 5 febbraio alle ore 15:00, inaugura la 24^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Si arriva dalla sosta, che ha contribuito a rinfrescare le idee e portare anche qualche stravolgimento in sede di calciomercato (lato Grifone soprattutto): la Roma due settimane fa ha vinto sul campo dell’Empoli con un grande primo tempo, ha staccato Lazio e Fiorentina e adesso può provare ad avvicinare il quarto posto, perché la qualificazione alla prossima Champions League resta comunque un obiettivo concretamente raggiungibile.

Il Genoa invece ha pareggiato contro l’Udinese nel giorno dell’esordio di Alexander Blessin: il tedesco è il terzo allenatore stagionale per i liguri e si trova ora con una rosa semi-stravolta come da tradizione invernale, nella speranza di racimolare punti utili per un compito che adesso è realmente complesso. Vedremo comunque come andranno le cose allo stadio Olimpico; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Genoa.

DIRETTA ROMA GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Genoa non sarà disponibile, perché questa partita per fascia oraria non è una di quelle coperte dalla televisione satellitare per la 24^ giornata: dunque l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN, che in questa stagione trasmette integralmente tutta la Serie A e mette a disposizione anche queste sfide del turno. Per accedere al servizio sarà necessario essere abbonati al broadcaster, e la visione come di consueto sarà in diretta streaming video, dunque su PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Genoa avremo il 4-2-3-1 per José Mourinho, tornato a giocare con il suo modulo di riferimento: favoriti Karsdorp e Matias Viña sulle corsie laterali con panchina per Maitland-Niles, al centro della difesa invece giocheranno Gianluca Mancini e Smalling che proteggeranno come sempre Rui Patricio. La buona notizia è il recupero di Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe ripresentarsi titolare dopo la sosta e giocare nella sua consueta posizione di trequartista centrale; in mediana invece è subito diventato un insostituibile Sérgio Oliveira, due gol nelle prime due partite con la maglia della Roma, dunque sarà ballottaggio tra Veretout e Cristante con il francese che è nettamente favorito, e dunque dovrebbe spingere il collega di reparto in panchina. Allo stesso modo abbiamo Mkhitaryan in vantaggio sull’ex El Shaarawy per la corsia sinistra della trequarti; dall’altra parte agirà Zaniolo, in attacco nessun dubbio sulla maglia di Abraham che prima della sosta, nella trasferta di Empoli, ha raggiunto la doppia cifra di gol nel suo primo campionato di Serie A italiana.

I DUBBI DI BLESSIN

Squalificato Cambiaso, ma come detto nelle probabili formazioni di Roma Genoa Blessin avrà a disposizione nuovi acquisti: uno è anche un grande ex perché si tratta di Calafiori, che agirà sulla corsia sinistra di centrocampo (il modulo di partenza è il 3-5-2) mentre sull’altro versante ci sarà Hefti, in mezzo invece l’ex Bayer Leverkusen Amiri dovrebbe spuntarla su Sturaro e affiancare Badelj su una delle due mezzali, l’altro interno dovrebbe essere Manolo Portanova ma alla fine potrebbe anche essere lui a finire in panchina. In difesa, a protezione di Sirigu, sia Ostigard che Criscito non sono al top della condizione: qualora non dovessero farcela, il tecnico tedesco del Genoa darà spazio a Bani e Vanheusden mentre va per la conferma Vasquez. L’ultimo volto nuovo che dovremmo vedere allo stadio Olimpico è quello di Piccoli, già pronto a fare coppia con Destro (altro ex della partita); eventualmente ci sarebbe comunque un giocatore arrivato a gennaio, perché Kelvin Yeboah è la prima alternativa di Blessin per Roma Genoa.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Sérgio Oliveira; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vasquez, Ostigard, Criscito; Hefti, Portanova, Badelj, Amiri, Calafiori; Piccoli, Destro. Allenatore: Alexander Blessin



