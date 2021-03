Probabili formazioni Roma Genoa/ Quote, Destro-Shomudorov confermati titolari

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI IN CAMPO OGGI?

Alla vigilia della sfida per la 26^ giornata della Serie A tra Roma e Genoa, prevista solo oggi alle ore 12.30 tra le mura dell’Olimpico, andiamo a vedere che ci riservano le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Fonseca, che anche per questo nuovo turno di campionato conta fin troppi assenti. Gli out annunciati di Kumbulla, Ibanez e Veretout certo non aiutano il tecnico lusitano, che pure punta a fare bottino pieno in casa oggi pomeriggio: questo pur conto un grifone in gran spolvero. La squadra ligure da che è arrivato Ballardini pare rinata e i risultati sul campo sono evidenti (nonostante lo scivolone occorso con l’Inter settimana scorsa): dopo aver superato anche il Napoli per il grifo è gran voglia di mettere in scacco un’altra big. Vediamo allora quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Roma Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la squadra ligure è avversario da non sottovalutare, pure alla vigilia della 26^ giornata di Serie A non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare alla Lupa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato a 1.48 il successo oggi della Roma, contro il più elevato 6.50 segnato per la vittoria del Genoa: il pareggio vale la quota di 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

LE MOSSE DI FONSECA

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Roma e Genoa il tecnico dovrà ancora una volta fare i conti con una lunga lista di assenti: pure non rinuncerà al classico 3-4-2-1 come schieramento di base. Ecco che però già in difesa verrà chiesto a Cristante di arrangiarsi come esterno di reparto: al suo fianco ecco Mancini e Smalling, visto che Kumbulla è squalificato. A centrocampo invece, mancando l’infortunato Veretout, il tecnico potrebbe dar spazio a Diawara al centro del reparto, al fianco di Villar ma non è da escludere per un arretramento di Pellegrini (che porterebbe a una maglia da titolare in attacco per Pedro): in ogni caso sull’esterno non mancheranno dal primo minuto Karsdorp e Spinazzola. In attacco poi, accennato del possibile scambio Diawara-Pellegrini e dell’ingresso come titolare dell’ex Chelsea, ecco che ci paiono confermate le maglie da titolari di Borja Mayoral come di Mkhitaryan.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Spazio al più classico dei 3-5-2 per Mister Ballardini dove pure sono pochi i ballottaggi che si aprono, a poche ore dal fischio d’inizio. Per le probabili formazioni di Roma e Genoa certo il tecnico del grifone non rinuncerò alla coppia d’attacco composta da Destro e Shomurodov. Per il centrocampo poi nessun riposo concesso all’ex del match Strootman, come pure a Badelj e Zajc al centro: in corsia ecco Czyborra in coppia con Zappacosta, ancora schierato dal primo minuto (l’ex giallorosso è fresco di gol con la Sampdoria). Da valutare però l’ingresso dal primo minuto in campo di Radovanovic, a guida della difesa: Ghiglione infatti lo insidia per la maglia da titolare. Il reparto sarà completa da Masiello e Criscito, con Perin tra i pali.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini



