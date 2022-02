Probabili formazioni Roma Genoa/ Quote, Pellegrini appoggia Abraham (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Genoa ci accompagnano verso la partita che oggi pomeriggio allo stadio Olimpico aprirà la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la sosta e la chiusura del calciomercato vi sono tante novità, soprattutto per il Grifone. Favorita tuttavia è la Roma di José Mourinho, che due settimane fa ha vinto sul campo dell’Empoli con un grande primo tempo, ha staccato Lazio e Fiorentina e adesso vuole provare ad avvicinare il quarto posto, perché la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe il grande obiettivo stagionale (oltre alla vittoria di un trofeo).

Il Genoa invece ha pareggiato contro l’Udinese nell’esordio di Alexander Blessin, terzo allenatore stagionale per i liguri e volto nuovo per il calcio italiano, che si trova ora con una rosa molto cambiata (per il Genoa è una sorta di tradizione invernale), nella speranza di racimolare punti anche in una trasferta difficile, perché la classifica impone di dare una svolta per sperare ancora. Nel frattempo, leggiamo insieme tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Genoa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 è nettamente favorito ed è quotato a 1,33, mentre poi si sale a 5,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio e fino a 9,00 volte la posta in palio in caso di successo del Genoa per chi punterà sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Genoa il modulo 4-2-3-1 sarà per José Mourinho il riferimento: favoriti Karsdorp e Matias Viña come terzini, rischio panchina quindi per Maitland-Niles, al centro della difesa invece giocheranno Mancini e Smalling e in porta come sempre Rui Patricio. La buona notizia è il recupero di Pellegrini, che dovrebbe giocare nella sua consueta posizione di trequartista centrale; in mediana invece è subito diventato insostituibile Oliveira, due gol nelle prime due partite con la maglia della Roma.

Per affiancarlo è invece possibile un ballottaggio tra Veretout e Cristante, ma con il francese che è nettamente favorito. Abbiamo poi Mkhitaryan in vantaggio sull’ex El Shaarawy nel ballottaggio come ala sinistra sulla trequarti; dall’altra parte agirà Zaniolo, come centravanti nessun dubbio sulla maglia di Abraham che ad Empoli ha raggiunto la doppia cifra di gol nel suo primo campionato di Serie A.

I DUBBI DI BLESSIN

Squalificato Cambiaso, ma nelle probabili formazioni di Roma Genoa Blessin avrà a disposizione nuovi acquisti tra cui l’ex di turno Calafiori, che agirà come esterno sinistro di centrocampo nel modulo 3-5-2 del Grifone. Grandi novità sulle fasce, perché ci sarà Hefti, in mezzo invece l’ex Bayer Leverkusen Amiri dovrebbe spuntarla su Sturaro e affiancare il regista Badelj e Portanova che potrebbe essere l’altra mezzala.

In difesa, a protezione di Sirigu, sia Ostigard sia Criscito non sono al top della condizione dunque tutto sarà deciso in extremis, con Bani e Vanheusden pronti ad affiancare Vasquez che sembra l’unica certezza. L’ultimo volto nuovo per il Genoa è l’attaccante Piccoli, pronto a fare coppia con il grande ex Destro: Yeboah è la prima alternativa di Blessin per l’attacco all’Olimpico.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vasquez, Ostigard, Criscito; Hefti, Portanova, Badelj, Amiri, Calafiori; Piccoli, Destro. All. Blessin.

