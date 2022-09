Probabili formazioni Roma HJK Helsinki/ Diretta tv, Belotti come prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma HJK Helsinki valutiamo quelle che possono essere le scelte dei due allenatori per la partita di Europa League 2022-2023: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 15 settembre, allo stadio Olimpico si incrociano le due sconfitte della prima giornata e ovviamente è una notizia per quanto riguarda la Roma, che è caduta sul campo del Ludogorets e dunque deve immediatamente riprendere la marcia. Lo ha fatto in campionato, vincendo una complicata sfida a Empoli; adesso in Europa League José Mourinho dovrà valutare il da farsi in termini di turnover e giocatori da far riposare o rilanciare.

Anche l’HJK Helsinki ha perso alla sua prima partita in campo internazionale, ma ovviamente era previsto: per quanto fosse in casa l’incrocio con il Betis era complesso per la compagine finlandese, è arrivato uno 0-2 e ora gli scandinavi possono andare in difficoltà anche nella ricerca del terzo posto che li manderebbe in Conference League. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, intanto mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera possiamo fare una rapida valutazione circa gli undici schierati, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma HJK Helsinki.

DIRETTA ROMA HJK HELSINKI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma HJK Helsinki sarà affidata a Sky Sport Uno: il canale fa parte del bouquet della televisione satellitare e lo trovate al numero 201 del decoder, dunque per la partita di Europa League la visione sarà riservata agli abbonati Sky che, come sempre e in assenza di un televisore, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà attivabile tramite l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi la possibilità di assistere al match in mobilità anche tramite DAZN, sempre per i clienti alla piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI

LE SCELTE DI MOURINHO

Roma HJK Helsinki ricalcherà l’anno scorso? Dopo la batosta dell’Aspmyra Mourinho aveva di fatto bandito il turnover ed è quello che potrebbe fare anche giovedì sera. Noi però pensiamo che qualche seconda linea sarà comunque in campo, anche perché la situazione in Serie A impone di far riposare qualcuno: dunque in porta potremmo rivedere Svilar e davanti a lui almeno Kumbulla, che affiancherebbe Gianluca Mancini e Ibanez con il turno di riposo che toccherebbe a Smalling. Avremo poi una linea di centrocampo con la possibile alternanza tra Mady Camara, questa volta impiegato dal primo minuto, e Matic che andrebbe ad accomodarsi in panchina; conferma per Cristante, a destra invece ci aspettiamo Karsdorp che non ha giocato al Castellani e per lo stesso motivo Zalewski a sinistra, in luogo di Spinazzola. Sulla trequarti dovrebbero comunque esserci Dybala e Lorenzo Pellegrini, già impiegati in Bulgaria; come prima punta Belotti è pronto all’avvicendamento con Abraham, l’inglese eventualmente potrebbe essere utilizzato nel secondo tempo.

I DUBBI DI KOSKELA

Toni Koskela, allenatore dei finlandesi, si affida al 3-4-3 in Roma HJK Helsinki: in porta dovremmo vedere Conor Hazard, davanti a lui la linea di difesa dovrebbe essere formata da Tenho, Arajuuri e Halme (con Toivio possibile alternativa), mentre avremmo come nei giallorossi i due terzini che alzano la loro posizione andando ad affiancare la cerniera mediana. Peltola a destra e Murilo a sinistra, queste le possibili e plausibili decisioni dell’allenatore; in mezzo al campo avremo Vaananen e Boujellab, quest’ultimo incaricato della regia con il primo che invece sarebbe l’interno che può andare a fluttuare tra le linee formando un modulo diverso con il pallone a disposizione. Nel tridente offensivo Abubakari sarà il centravanti di riferimento; Soiri, Hostikka e David Browne cercano spazio e posto sugli esterni ma i due titolari dovrebbero essere Terho e Olusanya, rispettivamente a destra e sinistra dello schieramento della formazione scandinava.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Belotti. Allenatore: José Mourinho

HJK HELSINKI (3-4-3): C. Hazard; Tenho, Arajuuri, Halme; Peltola, Boujellab, Vaananen, Murilo; Terho, Abubakari, Olusanya. Allenatore: Toni Koskela











