Probabili formazioni Roma HJK Helsinki/ Diretta tv, riposo per Lorenzo Pellegrini?

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA: CHI GIOCA IN FINLANDIA?

Le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma ci avvicinano in maniera sensibile alla partita che si gioca per la 5^ giornata nel gruppo C di Europa League 2022-2023. Sfida che alle ore 21:00 di giovedì 27 ottobre è fondamentale per i giallorossi: verosimilmente la Roma, nonostante abbia fatto un solo punto nelle due sfide contro il Betis, potrà qualificarsi anche con una sconfitta questa sera, ma logicamente non può dipendere dal risultato del Ludogorets che potrebbe anche fare il colpo contro gli andalusi, e potrebbe dunque sancire l’eliminazione con una giornata di anticipo (inutile dire che sarebbe un fallimento acclarato).

Probabili formazioni Lazio Midtjylland/ Diretta tv: Manuel Lazzari è squalificato

Lontana dalla possibilità dei playoff, la Roma ha dunque bisogno di vincere per poi giocarsi tutto contro i bulgari: ricordiamo che all’esordio era arrivato un ko a Razgrad, ma se le cose dovessero andare secondo pronostico il match interno contro il Ludogorets porterebbe la squadra di José Mourinho ai playoff di Europa League indipendentemente da differenza reti o altro; vedremo allora come andranno le cose giovedì sera alla Bolt Arena, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra solita considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di HJK Helsinki Roma.

Probabili formazioni Betis Roma/ Quote, senza Dybala e Zaniolo... (Europa League)

DIRETTA HJK HELSINKI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di HJK Helsink Roma è fornita da Tv8, e quindi in chiaro per tutti per questa giornata di Europa League (la mobilità è garantita visitando il sito ufficiale dell’emittente, all’indirizzo www.tv8.it); inoltre il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder e dunque in questo caso riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che come al solito potranno attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Lazio Sturm Graz/ Quote, ecco Luis Alberto, Europa League

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA

GLI 11 DI KOSKELA

Reduce dal ko interno nella sfida diretta contro il KuPS, ovviamente in campionato, Toni Koskela si affida al 3-4-3 in HJK Helsinki Roma: privo dello squalificato Raitala, dovrebbe destinare Saksela nei tre di difesa per completare un reparto che con Hoskonen e Peltola si piazzerà davanti al portiere Conor Hazard. A correre sulle fasce laterali, partendo dal centrocampo, saranno Soiri a destra e Browne a sinistra, anche se quest’ultimo rischia sulla concorrenza di Hostikka che rappresenta una soluzione più offensiva; in mezzo al campo non dovrebbero esserci dubbi con la presenza di Boujellab che sarà affiancato da Tanaka, che ancora una volta dovrebbe essere favorito su Manuel Martic. Nel tridente offensivo il riferimento avanzato sarà come sempre Radulovic, miglior marcatore nella stagione dell’HJK Helsinki, ai suoi lati le scelte per gli esterni da parte di Koskela dovrebbero premiare Olunsaya sulla corsia di destra e Riski che partirà invece dalla mancina.

LE SCELTE DI MOURINHO

José Mourinho dovrebbe varare il 3-5-2 per HJK Helsinki Roma: alcune scelte sono ancora da definire, ma la partita è importante e c’è voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Ad ogni buon conto qualche variazione sul tema, rispetto a domenica sera, ci sarà comunque: non in difesa, dove il terzetto titolare composto da Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez dovrebbe essere regolarmente al suo posto per proteggere il portiere portoghese Rui Patricio. A centrocampo invece si pensa all’inserimento di Mady Camara, ma in una linea che preveda anche Cristante e Matic: l’idea dello Special One infatti sarebbe quella di infoltire la zona mediana, una soluzione che permetterebbe anche di dare un turno di riposo (o comunque un ampio spezzone di partita) a giocatori come Lorenzo Pellegrini e Zaniolo. Panchina anche per Spinazzola, che sarebbe sostituito da El Shaarawy sulla corsia sinistra; a destra è ballottaggio tra Zalewski e Karsdorp con il secondo che potrebbe partire favorito, poi davanti si va per la conferma di Abraham ma in coppia con Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI HJK HELSINKI ROMA: IL TABELLINO

HJK HELSINKI (3-4-3): C. Hazard; Saksela, Hoskonen, Peltola; Soiri, Boujellab, Tanaka, Browne; Olunsaya, Radulovic, Riski. Allenatore: Toni Koskela

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, M. Camara, El Shaarawy; Belotti, Abraham. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA