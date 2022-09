Probabili formazioni Roma HJK Helsinki/ Quote, Mourinho ne cambia sei?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Roma HJK Helsinki andiamo a parlare della partita che si gioca, alle ore 21:00 di giovedì 15 settembre, per la seconda giornata nella fase a gironi di Europa League 2022-2023. I giallorossi sono clamorosamente favoriti, ma devono già fare i conti con una situazione di rincorsa: all’esordio nel torneo infatti hanno perso sul campo del Ludogorets, dunque devono evitare un altro passo falso se vogliono continuare a sperare nel primo posto che eviterebbe i playoff. In campionato le cose vanno meglio: la vittoria di Empoli è stata decisamente importante.

Probabili formazioni Midtjylland Lazio/ Quote, Sarri non cambia il suo tridente

L’HJK Helsinki spera quantomeno di finire in Conference League a dicembre, ma sa che non sarà affatto semplice: intanto settimana scorsa ha perso in casa contro il Betis, e anche rispetto al Ludogorets sembra francamente avere qualcosa in meno. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella partita dello stadio Olimpico, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori tra qualche ora, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Roma HJK Helsinki.

Probabili formazioni Midtjylland Lazio/ Diretta tv, Romagnoli e Luis Alberto dal 1'?

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Roma HJK Helsinki. La squadra favorita per la partita del girone di Europa League è quella di casa: la vittoria interna della Roma, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,13 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 20,00 che è posto sul segno 2, identificativo del successo esterno dell’HJK Helsinki. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 8,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

Probabili formazioni Roma HJK Helsinki/ Diretta tv, Belotti come prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI

GLI 11 DI MOURINHO

Sarà turnover per José Mourinho in Roma HJK Helsinki: lo abbiamo già visto giovedì scorso, la sensazione quest’anno è che la rosa sia più pronta a una rotazione anche ampia tra le diverse competizioni. Nell’ultima di campionato per esempio non hanno giocato Karsdorp e Zalewski, che dunque dovrebbero essere i due esterni nel 3-4-2-1 che sarà sempre il modulo di riferimento; in difesa potrebbe riposare Smalling a vantaggio di Kumbulla, con Gianluca Mancini e Ibanez confermati a differenza di Rui Patricio, che questa volta andrebbe in panchina per fare posto a Svilar tra i pali. Nella zona mediana Cristante non ha di fatto sostituti naturali: l’ex Atalanta quindi dovrebbe essere regolarmente in campo, al suo fianco però stavolta potremmo vedere Mady Camara pronto a fare la staffetta con Matic (più difficile, ma comunque non impossibile, che un giovane possa fare il titolare). Detto degli esterni, sulla trequarti è tornato Zaniolo che potrebbe avere qualche minuto nel secondo tempo; i titolari però dovrebbero essere ancora una volta Dybala e Lorenzo Pellegrini, mentre come prima punta ci sarà l’avvicendamento tra Belotti e Abraham, a giocare dal primo minuto sarà il Gallo.

LE SCELTE DI KOSKELA

Nelle probabili formazioni di Roma HJK Helsinki abbiamo già visto ieri che Toni Koskela adotta un 3-4-3 e dunque ha uno stile di gioco simile a quello dei giallorossi. In porta ci sarà Conor Hazard; difesa guidata da Arajuuri che sarà supportato ai lati da Tenho e Halme, attenzione anche a Toivio che potrebbe avere una maglia da titolare. A centrocampo, Boujellab è una sorta di collante tra i reparti, soprattutto quello offensivo; Vaananen dovrebbe essere l’altro interno, mentre i due laterali – Peltola e Murilo sono i favoriti – chiaramente avranno un atteggiamento maggiormente difensivo e quindi formeranno un reparto arretrato a cinque, quando l’HJK Helsinki non sarà in possesso del pallone. Davanti, il riferimento come prima punta dovrebbe essere nuovamente Abubakari; sulle fasce laterali ecco invece Terho che partirà da destra e Olusanya che avrà spazio sulla corsia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA HJK HELSINKI: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Belotti. Allenatore: José Mourinho

HJK HELSINKI (3-4-3): C. Hazard; Tenho, Arajuuri, Halme; Peltola, Boujellab, Vaananen, Murilo; Terho, Abubakari, Olusanya. Allenatore: Toni Koskela











© RIPRODUZIONE RISERVATA