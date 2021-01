Probabili formazioni Roma Inter/ Diretta tv: Dzeko e Lukaku tornano titolari?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Siamo alla vigilia del big match della 17^ giornata di Serie A, previsto domani alle ore 12.30 all’Olimpico, tra Roma e Inter: andiamone a vedere le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le ultime mosse di Fonseca come di Conte per questa sfida che vale moltissimo nelle prime file della classifica della Serie A: pure va detto che entrambi gli allenatori vi approdano con qualche dubbio relativo alle condizioni dei propri giocatori. Nei giorni scorsi Fonseca come tutta la squadra è stata messa “in bolla” precauzionale contro il covid 19 (Tiago Pinto è stato trovato positivo): pure il tecnico conta parecchi giocatori infortunati o acciaccati (come Edin Dzeko). I giallorossi pure hanno dimostrato di essere formazione compatta e vincente nonostante il contesto complicato e lo abbiamo ben visto solo lo scorso mercoledì, con un buon 3-1 imposto al Crotone. Arriva invece con tanti dubbi e da una sonora sconfitta contro la Sampdoria l’Inter di Antonio Conte: la Beneamata non è apparsa al meglio al Marassi, mancando anche una guida in campo come è Romelu Lukaku, ancora acciaccato. Siamo dunque ben curiosi di scoprire quali saranno le prossime mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Inter.

ROMA INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SFIDA

Ricordiamo subito che Roma Inter sarà visibile in diretta tv domani alle ore 12.30 sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle tre partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE MOSSE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Roma e Inter non sono pochi i punti di domanda che si accendono a Trigoria: come abbiamo accennato prima, l’incubo del coronavirus è in agguato e pure il tecnico conta diversi assenti e giocatori in forte dubbio. Uno di questo è Edin Dzeko, che pure è entrato in campo contro il Crotone negli ultimi cinque minuti di gioco: difficile dire se il bosniaco domani riuscirà a scendere in campo come titolare, ma se così non sarà nel classico 3-4-2-1 rivedremo Borja Mayoral dal primo minuto al suo posto in prima punta. Al fianco del bomber comunque domani si rifaranno rivedere titolari Mkhitaryan e Pellegrini, mentre a centrocampo sarà via libera per il quartetto con Karsdorp, Villar, Veretout e Spinazzola. Non ci saranno infine novità nella difesa della Roma, con Mancini, Smalling e Ibanez ancora favoriti: occhio però a Kumbulla, sempre a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio al 3-5-2 invece in casa Conte, con il tecnico che potrebbe anche rischiare un acciaccato Romelu Lukaku dal primo minuto in attacco: il belga si è fatto vedere dalla panchina nel finale del match contro la Sampdoria, ma rimane sempre giocatore ad alto rischio. In ogni caso al suo fianco si schiererà Lautaro Martinez, considerato che Alexis Sanchez pure non è in grande condizione. Per il centrocampo a cinque possibile conferma in vista del big match di domani di Barella e Brozovic, ma al loro fianco Vidal potrebbe venir preferito a Gagliardini: in corsia ecco ancora Hakimi, in coppia con Darmian. Nonostante una certa stanchezza infine non sarà alcun turnover in difesa: Skirniar, De Vrij e Bastoni rimangono le prime scelte del tecnico, che pure ha disposizione freschi e riposati Ranocchia e Kolarov (ma non D’Ambrosio).

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola: Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, L. Martinez All. Conte.



