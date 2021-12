Probabili formazioni Roma Inter/ Diretta tv, è emergenza per Mou! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Inter, big match della 16^ giornata della Serie A che pure avrà inizio solo domani alle ore 18.00 tra le mura dell’Olimpico. La sfida è tra le più attese di tutta la stagione, ma davvero non possiamo dire che l’ex Mourinho vi approdi nelle miglior condizioni possibili. Dopo il KO col Bologna, la Lupa si presenta davanti al pubblico di casa con una rosa striminzita, considerato che oltre agli assenti lo Special One pure dovrà domani fare i conti con le squalifiche di Abraham e Karsdorp.

Senza parecchi big, per la Roma domani in casa non sarà facile avere la meglio sull’Inter, lanciatissima nella sua rincorsa alla testa del campionato di Serie A, ancora di più rinvigorita dal chiaro 2-0 imposto allo Spezia solo pochi giorni fa (arrivato pure con una rosa parecchio rimaneggiata). Sarà in ogni caso match bollente: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Roma Inter.

ROMA INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Va subito detto che purtroppo la diretta tv di Roma Inter non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite previste nel turno di campionato. Il match sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN (broadcaster ufficiale della Serie A) che potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv con collegamento a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE MOSSE DI MOURINHO

Come abbiamo accennato prima sono non pochi grattacapi per il tecnico lusitano, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Roma Inter: viste le tante defezioni, le squalifiche e i giocatori in dubbio perchè affatto in condizione (come un acciaccato El Shaarawy), non escludiamo neppure che Mourinho possa ritornare al 4-2-3-1 visto a inizio stagione. Sulla carta pare la soluzione migliore: in tal caso avremo pronti in difesa Mancini, Smalling (costretto comunque a stringere i denti), Ibanez e Vina, mentre a centrocampo si farebbero vedere solo Veretout-Cristante, col francese di ritorno da squalifica. In attacco poi le mosse sarebbero obbligate per la lupa, visto che pure domani mancheranno El Shaarawy, Pellegrini e Abraham: con Shomurodov in prima punta, avremo Mkhitaryan, Zaniolo e Carles Perez a supporto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Pur contando pure qualche assente e caso dubbio, di certo non ha gli stessi problemi Inzaghi per disegnare il 3-5-2 nerazzurro delle probabili formazioni di Roma Inter: alla vigilia pure i dubbi del tecnico sono ben pochi. Con Bastoni e De Vrij in forse, domani il tecnico potrebbe decidere di non correre rischi inutili ed ad affidarsi al trittico composto da D’Ambrosio, Skriniar e Dimarco in difesa, come già occorso con lo Spezia solo in settimana: in ogni caso avremo sempre Handanovic sicuro tra i pali. Per l’ampio reparto a centrocampo, poi al solito rimangono indispensabili giocatori come Brozovic e Barella, mentre al loro fianco è sempre vivo il ballottaggio tra Calhanoglu e Vidal: sull’esterno dello schieramento si faranno avanti Dumfries e Perisic, mancano di vere alternative per la fascia. In avanti non potrà poi mancare l’ex del match Edin Dzeko, che per l’occasione potrebbe sempre affiancarsi a Lautaro Martinez anche se l’argentino ha nelle gambe una settantina di minuti contro i liguri: Correa e Sanchez rimangono pure pronti.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. All. Mourinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi



