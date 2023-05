Probabili formazioni Roma Inter/ Diretta tv: Inzaghi sfrutta il turnover

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Inter ci avviciniamo alla grande partita che avrà luogo domani pomeriggio allo stadio Olimpico per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il grande ex José Mourinho arriva dal pareggio a Monza con cui ha perso contatto proprio dai nerazzurri, ma oggi la sua Roma si gioca una bella fetta delle possibilità di chiudere il campionato fra le prime quattro e qualificarsi per la prossima Champions League. La spinta del pubblico dovrà dare una mano ai giallorossi, che sono contati a causa dell’emergenza infortuni.

L’Inter di Simone Inzaghi sta invece vivendo il momento più felice della sua stagione: qualificazione per la semifinale di Champions League e per la finale di Coppa Italia, tre vittorie consecutive in campionato con cui l’Inter si è ripresa il quarto posto solitario in Serie A dopo il trionfo per 0-6 di mercoledì sera a Verona, domani c’è l’occasione per staccare in modo forse definitivo una pericolosa inseguitrice, se tutto andasse per il meglio. Ecco allora che è fondamentale analizzare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE SCELTE DI MOURINHO

L’emergenza continua per José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Inter: si sono infatti aggiunte la squalifica di Celik e l’infortunio di El Shaarawy, anche se almeno rientra Matic, che a sua volta ha scontato il turno di stop. Nel modulo 3-4-2-1 sono pochi i margini di scelta per lo Special One e indichiamo questi undici come possibili titolari: naturalmente Rui Patricio in porta; davanti a lui Mancini, Cristante arretrato per necessità nella retroguardia giallorossa e Ibanez; a centrocampo dovremmo invece vedere Zalewski esterno destro, i due centrali Bove e appunto Matic, infine a sinistra Spinazzola; sulla trequarti agiranno invece Pellegrini e l’acquisto di gennaio Solbakken a supporto del centravanti, cioè naturalmente Abraham.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sicuramente ha più possibilità di scelta Simone Inzaghi, che nelle probabili formazioni di Roma Inter potrà schierare alcuni giocatori rimasti a riposo a Verona. Fermo restando il modulo 3-5-2, ci aspettiamo quindi Onana in porta e davanti a lui Darmian, Acerbi e Bastoni nella difesa titolare a tre uomini; ecco poi Dumfries esterno destro, il rientrante Barella con Brozovic e Calhanoglu nel cuore del centrocampo nerazzurro (stavolta quindi la panchina dovrebbe toccare a Mkhitaryan), infine Dimarco a sinistra; resta l’attacco, dove rivedremo Lukaku, rimasto in panchina al Bentegodi, per affiancare Lautaro Martinez, quindi con Dzeko e Correa dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.











