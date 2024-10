PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: SCOPRIAMO LE MOSSE DI JURIC E INZAGHI

Una partita che non ha bisogno di presentazioni tanto grande ne è il fascino, con le probabili formazioni Roma Inter entriamo allora già in clima partita verso il big-match che stasera, domenica 20 ottobre 2024, sarà il piatto forte dell’ottava giornata di Serie A allo stadio Olimpico. La Roma con Ivan Juric in panchina ha un po’ migliorato il proprio rendimento ma di certo non ha risolto i problemi, come indicato anche dal pareggio a Monza prima della sosta. Contro l’Inter non sarà facile, ma potrebbe valere come un tesoro se arrivassero buone notizie…

Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote: tutto chiaro per Conte? (Serie A, oggi 20 ottobre 2024)

I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano invece da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, per l’Inter il bicchiere è mezzo pieno anche se pure la vittoria contro il Torino ha indicato che non tutto funziona ancora come l’anno scorso, in particolare in difesa. La trasferta all’Olimpico sarà allora un esame molto delicato, da superare magari come in occasione del netto successo del febbraio scorso: tutto questo premesso, andiamo a scoprire ciò che ci possono dire le probabili formazioni Roma Inter!

Diretta/ Milan Udinese (risultato finale 1-0): gol annullato a Kabasele! (Serie A, 19 ottobre 2024)

ECCO ANCHE PRONOSTICI E QUOTE SUL BIG-MATCH

La nostra panoramica sulle probabili formazioni di Roma Inter non può esimersi da uno sguardo anche al pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti pur se in trasferta e il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a 3,80 in caso di pareggio (segno X) e valore molto simile è quello di 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo per la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

DYBALA TITOLARE PER JURIC?

Molti spunti stuzzicanti potrebbe offrirci Ivan Juric nelle probabili formazioni Roma Inter. Per i giallorossi il modulo di riferimento è il 3-4-2-1 che in difesa non dovrebbe riservare dubbi, con Svilar tra i pali e davanti a lui il terzetto composto da Mancini, N’Dicka e Angelino; sembra certo anche il posto di Celik a destra, mentre Kone è favorito su Pisilli per affiancare Cristante nel cuore della mediana e sulla sinistra dovrebbe giocare Zalewski, anche se non è da escludere un avanzamento di Angelino, con Hermoso che a quel punto troverebbe spazio in difesa; la notizia migliore è il recupero di Dybala, che di conseguenza è nettamente favorito sul connazionale Soulè per affiancare capitan Pellegrini alle spalle della prima punta Dovbyk.

Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote: Thiago Motta ha vari dubbi (Serie A, oggi 19 ottobre 2024)

FORMAZIONE CLASSICA PER INZAGHI?

Sul fronte nerazzurro, potremmo quasi citare a memoria l’undici di Simone Inzaghi per le probabili formazioni Roma Inter, anche se in realtà alcuni ballottaggi sono ancora aperti. Modulo come sempre 3-5-2, in difesa dovrebbero esserci i titolari “classici”, a cominciare da Sommer e davanti a lui Pavard, Acerbi e Bastoni; un classico è tutto sommato anche il ballottaggio a destra fra Darmian e Dumfries, con l’italiano leggermente favorito, mentre Barella potrebbe riprendere il posto dal primo minuto dopo l’infortunio, ma altrimenti c’è pronto Frattesi. In cabina di regia ecco naturalmente Calhanoglu, mentre l’altra mezzala sarà l’ex Mkhitaryan e sulla sinistra giocherà Dimarco; in attacco dovrebbero esserci Lautaro Martinez e Thuram, anche se il viaggio intercontinentale per il Toro e il recente problema fisico per il francese tengono aperta la porta soprattutto per Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.