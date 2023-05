Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: emergenza continua per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Inter per presentare le mosse di José Mourinho e Simone Inzaghi (duello sentito per molti motivi anche in panchina) verso il big-match di Serie A di oggi pomeriggio allo stadio Olimpico per la trentaquattresima giornata di campionato. L’Inter sta vivendo un momento eccellente sia in termini di gioco sia di risultati: oltre alle qualificazioni per la semifinale di Champions League e per la finale di Coppa Italia, ecco tre vittorie consecutive in campionato tra cui il trionfo per 0-6 di mercoledì sera a Verona, così l’Inter si è ripresa il quarto posto solitario in Serie A e ha l’occasione per staccare in modo forse definitivo una pericolosa inseguitrice.

Il grande ex José Mourinho arriva invece dal pareggio a Monza con cui la sua Roma ha perso contatto proprio dai nerazzurri, ma soprattutto deve fare i conti con l’emergenza assenze che è sempre pesante per i giallorossi. Non il massimo per affrontare oggi una partita nella quale la Roma si gioca una bella fetta delle possibilità di chiudere il campionato fra le prime quattro e qualificarsi per la prossima Champions League. In ogni caso, un appuntamento da non perdere: analizziamo allora tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Inter, in base alle quote dell’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria gli ospiti nerazzurri: il segno 2 è infatti quotato a 2,40, mentre in caso di vittoria della Roma la quotazione per il segno 1 è pari a 3,05. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello leggermente superiore, infatti il segno X è proposto a 3,15.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE SCELTE DI MOURINHO

L’emergenza continua per José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Inter: si sono infatti aggiunte la squalifica di Celik e l’infortunio di El Shaarawy, anche se almeno rientra Matic, che a sua volta ha scontato il turno di stop. Nel modulo 3-4-2-1 sono pochi i margini di scelta per lo Special One e indichiamo questi undici come possibili titolari: naturalmente Rui Patricio in porta; davanti a lui Mancini, Cristante arretrato per necessità nella retroguardia giallorossa e Ibanez; a centrocampo dovremmo invece vedere Zalewski esterno destro, i due centrali Bove e appunto Matic, infine a sinistra Spinazzola; sulla trequarti agiranno invece Pellegrini e l’acquisto di gennaio Solbakken a supporto del centravanti, cioè naturalmente Abraham.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sicuramente ha più possibilità di scelta Simone Inzaghi, che nelle probabili formazioni di Roma Inter potrà schierare alcuni giocatori rimasti a riposo a Verona. Fermo restando il modulo 3-5-2, ci aspettiamo quindi Onana in porta e davanti a lui Darmian, Acerbi e Bastoni nella difesa titolare a tre uomini; ecco poi Dumfries esterno destro, il rientrante Barella con Brozovic e Calhanoglu nel cuore del centrocampo nerazzurro (stavolta quindi la panchina dovrebbe toccare a Mkhitaryan), infine Dimarco a sinistra; resta l’attacco, dove rivedremo Lukaku, rimasto in panchina al Bentegodi, per affiancare Lautaro Martinez, quindi con Dzeko e Correa dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All. Mourinho.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.











