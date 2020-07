Probabili formazioni Roma Inter/ Quote, spazio a Dzeko titolare in attacco (Serie A)

Riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Roma e Inter, big match della 34^ giornata della Serie A che si accenderà solo questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 21.45. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le mosse di Fonseca come di Conte per questa partita, che si annuncia davvero decisiva per entrambe le formazioni, protagoniste di un finale di stagione non sempre eccezionale. Dopo tutto i padroni di casa hanno quasi ormai detto addio ai sogni di Champions League: pure Fonseca, che ha pure rivoluzionato il classico schieramento giallorosso, punta a chiudere il campionato nel modo migliore possibile. Dall’altra parte ecco invece i nerazzurri di Conte, che arrivando alla sfida con qualche acciaccato di troppo, pure dovranno dare il massimo questa sera per non veder svanire, definitivamente, il sogno scudetto. In classifica infatti la Benamata è tornata in lizza per il titolo dopo i due successi rimediati con Torino e Spal (e grazie anche a qualche passo falso della capolista Juventus). Insomma ci avviciniamo a una sfida bollente: vediamo dunque subito quali potrebbero essere le mosse di Fonseca come di Conte per le probabili formazioni di Roma Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando spazio anche al pronostico del big match all’Olimpico, segnaliamo subito che alla vigilia del fischio d’inizio potrebbe essere Conte il favorito al successo, oggi nella 34^ giornata di Serie A. Controllando le quote date dalla Snai, vediamo che nell’1×2 il successo della Roma è stato dato a 2.95, contro il più basso 2.30 assegnato alla vittoria dell’inter: il pareggio ha rimediato la quotazione di 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

LE MOSSE DI FONSECA

Come appena accennato, anche questa sera per le probabili formazioni di Roma e Inter, Paulo Fonseca dovrebbe farci rivedere in campo il modulo del 3-4-2-1, con una difesa a tre. Qui dunque risulterà ancora una volta immancabile Ibanez, tra i primi ad adattarsi al meglio a questa rivoluzione: di fianco al brasiliano poi si candidano per una maglia da titolare Mancini e Cristante, con pure Kolarov a disposizione. Per la mediana dei giallorossi si faranno avanti al centro del reparto ancora Diawara e Veretout (questo in rete pochi giorni fa con il Verona), mentre sull’esterno non dovrebbero mancare Zappacosta e Spinazzola, anche se certo non mancano valide alternative dalla panchina. Solo però ballottaggi in corso in attacco, dove l’unica certezza sarà Edin Dzeko in prima punta: con il bomber bosniaco dovrebbero presenziare in campo dal primo minuto anche Pellegrini e Mkhitaryan, ma Under, Perotti e Zaniolo scalpitano dalla panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Non rivoluzionerà il classico 3-4-1-2 Antonio Conte, che per le probabili formazioni di Roma e Inter, pure dubita di poter ancora utilizzare fin dal primo minuto Barella e Lukaku, di ritorno dagli ultimi acciacchi. Se il tecnico non se la sentirà di arrischiare il belga dal primo minuto, ecco che in attacco sarà ancora Alexis Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez: i due avranno poi alle spalle sulla trequarti uno tra Borja Valero e Eriksen, con il primo al momento favorito. Nel centrocampo a 4, senza Barella, saranno ancora titolari al centro del reparto Brozovic e Gagliardini: come mezzali si giocano le proprie chance dal primo minuto Candreva e Young, ma rimangono a disposizione Biraghi e D’Ambrosio. Segnaliamo poi che nella 34^ giornata di Serie A, Conte ritrova dopo la squalifica Godin: il difensore però potrebbe non essere utilizzato, in favore del trittico con Skriniar-De Vrij-Bastoni, che ha dato maggiori garanzie finora.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): 1 P Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 41 Ibanez; 2 Zappacosta, 21 Veretout, 42 Diawara, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan 9 Dzeko All. Fonseca

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 23 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 15 Young; 20 B Valero; 7 A Sanchez, 10 L Martinez All. Conte



