Probabili formazioni Roma Inter, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo stadio Olimpico per la partita di Serie A, oggi 18 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: GLI ALLENATORI VERSO IL BIG-MATCH

Indiscutibilmente sarà il big-match della settima giornata di Serie A, le probabili formazioni Roma Inter sono quindi un appuntamento imperdibile oggi, sabato 18 ottobre 2025, verso la grande serata di calcio allo stadio Olimpico che sarà affascinante per mille motivi, compresa la curiosa sfida tra Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, peraltro entrambi ex della partita.

Negli ultimi anni all’Atalanta, l’Inter era diventata una vera e propria maledizione per il Gasp, che però ha iniziato come meglio non avrebbe potuto la propria avventura a Roma e allora, con cinque vittorie nelle prime sei giornate e il colpo a Firenze nello scorso turno, cerca dall’incrocio con i nerazzurri il via libera per un sogno che si farebbe più concreto.

Chivu invece, dopo le difficoltà iniziali, ha infilato cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League prima della sosta, però ovviamente sarebbe un successo sul campo della Roma a dire che l’Inter potrebbe essere ancora una delle maggiori favorite per la vittoria finale dello scudetto anche con il nuovo e meno esperto allenatore.

I temi sono tanti, il duello anche in panchina intrigante e allora sarà meglio adesso dare tutto il giusto spazio proprio alle probabili formazioni Roma Inter, con moduli e titolari anche se prima vogliamo dare uno sguardo anche al pronostico sul grande evento del sabato sera calcistico dalla capitale.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante classifica e fattore campo, nel pronostico su Roma Inter secondo le quote Snai sono favoriti i nerazzurri. Il segno 1 è infatti quotato a 2,30, si sale poi a 3,15 in caso di pareggio e infine un successo casalingo della Roma varrebbe 3,25 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER

TRE BALLOTTAGGI PER GASPERINI

Partita sempre particolare per Gian Piero Gasperini, che per di più ha ben tre ballottaggi ancora aperti nelle probabili formazioni Roma Inter. Il modulo è il 3-4-2-1, davanti a Svilar si giocano il posto Celik ed Hermoso per affiancare Mancini e N’Dicka nella difesa a tre; a centrocampo dovrebbe essere tutto più chiaro grazie al quartetto con Wesley, Cristante, Konè e Angelino da destra a sinistra, ma i dubbi tornano in avanti; infatti, sulla trequarti al fianco di Soulè ci sarà uno tra Pellegrini e Baldanzi, mentre la maglia da centravanti sarà in ballottaggio fra Dovbyk e Ferguson.

DUE DUBBI PER CHIVU

Cristian Chivu ha invece due dubbi nelle probabili formazioni Roma Inter. Il modulo di riferimento per i nerazzurri è sempre il 3-5-2, tutto chiaro in difesa grazie a Sommer e davanti a lui Akanji, Acerbi e Bastoni; l’esterno destro sarà Dumfries e nel cuore della mediana avremo sicuramente Barella e Calhanoglu, mentre il grande ex Mkhitaryan si giocherà il posto con Sucic proprio come a sinistra farà Dimarco con Carlos Augusto; davanti invece il titolare dovrebbe essere Bonny, straordinario contro la Cremonese con un gol e tre assist, per affiancare capitan Lautaro Martinez con Thuram ancora acciaccato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.