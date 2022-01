Probabili formazioni Roma Juventus/ Diretta tv: 2 squalificati per Mou (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Juventus ci accompagnano verso l’attesissimo big-match della ventunesima giornata di Serie A, una partita sempre di enorme fascino e significato, anche al di là degli effetti sulla classifica che per altro stavolta sono molto importanti, perché Roma e Juventus sono entrambe all’inseguimento del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI/ Quote: Alvaro Morata sarà protagonista?

La Roma di José Mourinho deve anche riscattare la sconfitta del giorno dell’Epifania sul campo del Milan, facendo meglio in questo altro big-match. Inizio di 2022 di lusso anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che arriva dal pareggio contro il Napoli. Giallorossi e bianconeri sono dunque entrambi a caccia della prima vittoria nell’anno solare, motivo in più per analizzare con attenzione le probabili formazioni di Roma Juventus alla vigilia del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA/ Quote, Alessio Romagnoli e una partita da grande ex

DIRETTA ROMA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Juventus sarà garantita su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLERI E MOU

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Juventus vedranno José Mourinho alle prese con diversi problemi. Lo Special One deve far fronte alla doppia squalifica di Mancini e Karsdorp, sgradevole conseguenza della sconfitta contro il Milan che ha dunque aggravato l’elenco delle assenze. Tutto considerato, il modulo giallorosso dovrebbe essere il 3-5-2 con ben pochi dubbi circa i nomi degli interpreti dal primo minuto.

DIRETTA/ Bologna Juventus (risultato finale 0-2) streaming: Morata e Cuadrado

Kumbulla, Smalling ed Ibanez dovrebbero agire nella difesa a tre davanti a Rui Patricio; a centrocampo potremmo vedere Reynolds che avrebbe una bella chance come esterno destro per completare la linea a cinque che vedrà poi Cristante, Veretout e Pellegrini nel cuore della mediana ed infine Vina sulla corsia sinistra; infine Zaniolo e Abraham formeranno la coppia d’attacco.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per gli ospiti bianconeri, ecco che le probabili formazioni di Roma Juventus ci propongono un Max Allegri che dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3: in difesa ancora obbligata la coppia centrale Rugani-De Ligt a causa delle assenze dei due campioni d’Europa azzurri Bonucci e Chiellini, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra per completare la linea della difesa a quattro davanti al portiere e grande ex Szczesny.

A centrocampo e in attacco c’è più abbondanza per la Juventus: possiamo ipotizzare McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana, dunque a centrocampo rischiano la panchina sia Arthur sia Bentancur. Per quanto riguarda l’attacco bianconero, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Chiesa, Morata e Bernardeschi, con Dybala quindi dalla panchina come Kean e Kulusevski.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Reynolds, Cristante, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA