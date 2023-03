Probabili formazioni Roma Juventus/ Diretta tv: che modulo per Allegri? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Juventus ci accompagnano naturalmente verso la grande partita di domani sera, piatto forte della venticinquesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico della capitale. Match delicato soprattutto per i padroni di casa dello squalificato José Mourinho, perché la Roma arriva dall’inopinata sconfitta sul campo della Cremonese, che non aveva ancora mai conquistato un successo in tutta la Serie A 2022-2023 e invece ha imposto alla Roma uno stop che potrebbe essere molto grave in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori (25^ giornata)

In campionato la Juventus di Massimiliano Allegri ha meno da chiedere a causa del noto -15 di penalizzazione, ma dopo la vittoria nel derby vuole completare una settimana che prevede una doppietta di appuntamenti di lusso per i bianconeri prima di ributtarsi sulla Europa League, che potrebbe essere il massimo obiettivo stagionale per la Vecchia Signora, senza dimenticare la Coppa Italia. Tutto questo premesso, possiamo adesso naturalmente analizzare più nel dettaglio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Juventus.

Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote: il grande duello è Kim vs Immobile

ROMA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

LE MOSSE DI MOURINHO

José Mourinho è squalificato, ma naturalmente è lui a prendere le decisioni in casa giallorossa per le probabili formazioni di Roma Juventus. Il modulo di riferimento è il consueto 3-4-1-2, senza alcuna sorpresa nella retroguardia: ecco allora ancora una volta Rui Patricio in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo potremmo rivedere Zalewski a destra, anche perché a sinistra è tornato a fare benissimo il titolare di riferimento, cioè Spinazzola; nella coppia mediana invece la certezza è Cristante, affiancato verosimilmente da Matic, anche se questa potrebbe anche essere la volta buona per vedere Wijnaldum titolare. Infine, nessuna sorpresa nel reparto offensivo della Roma, con capitan Pellegrini trequartista alle spalle del grande ex Dybala e Abraham, che sarà naturalmente il centravanti giallorosso.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv: Biraghi torna, chance per Rebic

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per quanto riguarda invece le scelte di Massimiliano Allegri, le probabili formazioni di Roma Juventus dovrebbero riservarci il 3-5-2, che è ormai il modulo di fiducia per i bianconeri. In porta troveremo il grande ex Szczesny, protetto dalla difesa a tre tutta brasiliana composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro; a centrocampo Cuadrado è favorito su De Sciglio come terzino destro, ecco poi Fagioli e Rabiot in qualità di mezzali ai fianchi del regista Locatelli, con Kostic a completare la folta linea a cinque come esterno sinistro; in alternativa, si potrebbe sacrificare Fagioli in favore di Chiesa e di un aggressivo 3-4-3, per affiancare Vlahovic (favorito su Kean) e Di Maria, ai quali andranno le altre due maglie a disposizione nell’attacco della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA