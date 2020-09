Probabili formazioni Roma Juventus/ Diretta tv: spazio per Dzeko? (Serie A)

Roma Juventus si gioca alle ore 20.45 di domani sera, le due formazioni dunque daranno vita allo stadio Olimpico al big-match che si prenderà la copertina nella seconda giornata di Serie A. I temi di interesse attorno alla partita, che stuzzicano la curiosità anche attorno alle probabili formazioni di Roma Juventus, sono davvero tanti. La storica rivalità è lo sfondo sul quale si agitano i temi dell’attualità, come quelli legati a Dzeko che avrebbe potuto fare immediato ritorno all’Olimpico da ex ed invece sarà ancora giallorosso, mentre dall’altra parte ci sarà Morata. La Juventus ha già vinto contro la Sampdoria e cerca il bis per lanciare il ciclo di Andrea Pirlo, la Roma invece si è fatta del male da sola a Verona e adesso rischia già di essere sull’orlo della crisi se le cose andassero male, perché a Roma impazzano le voci sul futuro. Tutto questo premesso, vediamo ora quali sono le notizie alla vigilia della partita circa le probabili formazioni di Roma Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

LE MOSSE DI FONSECA

Situazione già complicata per Paulo Fonseca, che ha di conseguenza molti dubbi per le probabili formazioni di Roma Juventus: ci comincia logicamente da Dzeko, che potrebbe comunque essere titolare (in alternativa Pedro) supportato da Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti, nell’ormai consueto 3-4-2-1 che vede anche Carles Perez jolly dalla panchina, considerate le tante assenze a cominciare da Zaniolo. L’altra variabile è Kumbulla, che se fosse titolare potrebbe mandare in panchina Cristante oppure consentirne il passaggio a centrocampo, in quel caso andrebbe in panchina Diawara perché la certezza in mezzo si chiama Veretout. Sulle fasce dovrebbero agire Karsdorp e Spinazzola, Mancini e Ibanez invece completerasnno la retroguardia a tre con una fra Kumbulla e Cristante davanti al portiere titolare che sarà Mirante, uno dei tanti ex (o mancati ex…) di questa grande partita.

LE SCELTE DI PIRLO

Non mancano d’altronde i dubbi pure per Andrea Pirlo, che per le probabili formazioni di Roma Juventus dovrebbe orientarsi al 3-5-2. Tutto chiaro in difesa, dove troveremo Danilo, Bonucci e Chiellini davanti all’ex Szczesny, considerando pure che De Ligt è ancora assente. In attacco è ormai recuperato Dybala e c’è pure il gradito ritorno di Morata, ma il titolare dovrebbe per ora essere ancora Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. I dubbi si concentrano invece tutti nel folto centrocampo a cinque, dove soltanto Cuadrado a destra e Rabiot sembrano essere certi della maglia da titolare. Come esterno sinistro sono infatti in ballottaggio il giovane Frabotta e De Sciglio, mentre nel cuore della mediana si profilano altri due dubbi da sciogliere solo in extremis, cioè quello fra Bentancur e il nuovo acquisto McKennie e quello fra Ramsey e l’altro volto nuovo Arthur.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Pau Lopez, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Kluivert, Carles Perez, Pedro.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaniolo, Bruno Peres, Perotti, Fazio, Pastore.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Demiral, Douglas Costa, McKennie, Arthur, Morata, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Bernardeschi.



