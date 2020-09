Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote: Dzeko in, Morata dalla panchina? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: FONSECA HA SVELATO IL SUO “11”

Con le probabili formazioni di Roma Juventus parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 27 settembre, valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e che rappresenta il grande incrocio del turno. Una partita che chiaramente sarà segnata dagli ex e dalla presenza di Edin Dzeko che però gioca con una maglia diversa rispetto a quella che si ipotizzava fino a pochi giorni fa; il bosniaco sarà nuovamente il capitano dei giallorossi che dovranno riscattare il pareggio ottenuto a Verona che si è trasformato in una sconfitta a tavolino, e vanno a caccia di certezze sapendo che questo dovrà essere l’anno del possibile ritorno in Champions League. La Juventus invece non ha steccato l’esordio stagionale che rappresentava anche la prima assoluta di Andrea Pirlo come allenatore: all’Allianz Stadium è arrivato un 3-0 netto contro la Sampdoria ma ora l’asticella si alza, e le cose potrebbero essere più difficili. Vedremo allora quello che succederà in campo all’Olimpico, nel frattempo noi possiamo fare una rapida valutazione su quelle che possono essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Nelle quote previste dall’agenzia Snai per Roma Juventus scopriamo che sono i bianconeri ad avere il favore del pronostico: la loro vittoria è identificata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare 2,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre per il segno 1 che regola il successo dei giallorossi il valore sale a 3,55 volte la puntata. Con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

I DUBBI DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Juventus torna a disposizione Dzeko: come detto il bosniaco non è passato ai bianconeri e dunque si appresta a giocare la sesta stagione consecutiva con la maglia giallorossa, Fonseca dovrebbe a questo punto dargli la maglia da titolare come centravanti, supportato da due trequartisti che sulla carta dovrebbero essere Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini che partono in vantaggio su Pedro e Carles Perez, i due spagnoli ex del Barcellona. Non sono pochi gli indisponibili in casa capitolina, e dunque alcune scelte da parte del tecnico portoghese sono giocoforza obbligate: a centrocampo dovrebbero giocare Amadou Diawara e Veretout, può tornare utile Cristante qualora Kumbulla dovesse avere la maglia in difesa, in caso contrario l’ex di Milan e Atalanta si dovrà piazzare in mezzo alla difesa accompagnando Ibanez e Gianluca Mancini. Sulle corsie laterali avremo a destra Karsdorp e a sinistra Spinazzola, appunto uno degli ex; il secondo giocatore con un passato bianconero in campo potrebbe essere Mirante, favorito su Pau Lopez per la porta.

LE SCELTE DI PIRLO

Andrea Pirlo studia le probabili formazioni di Roma Juventus avendo recuperato Dybala e con Morata in più nella rosa: con il 3-5-2 però entrambi sono destinati a partire dalla panchina, perché i titolari saranno ancora Cristiano Ronaldo e Kulusevski. A centrocampo possibile conferma di McKennie, che è in ballottaggio con Bentancur; con l’uruguaiano in campo sarà Rabiot a piazzarsi sulla mezzala, in alternativa ci giocherà appunto lo statunitense mentre sembra confermata la presenza di Ramsey, che ha fatto bene alla prima uscita stagionale. Sicura conferma per gli esterni, visto che Alex Sandro è ai box: a destra ci sarà Cuadrado, dall’altra parte la sorpresa Frabotta che ha risposto presente alla chiamata di Pirlo. Con Szczesny tra i pali la difesa sarà completata da Bonucci, Chiellini e Danilo: il brasiliano resta in vantaggio su Demiral che però vuole scalare le gerarchie dopo il lungo stop per infortunio, ricordiamo l’alternativa del 4-3-3 con uno tra Dybala e Morata a giocare da prima punta e un centrale difensivo in meno, a quel punto si tratterebbe di Danilo.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, G. Mancini, Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

A disposizione: Pau Lopez, Cristante, Calafiori, Karsdorp, Villar,A. Diawara, Carles Perez, J. Kluivert

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: F. Fazio, Bruno Peres, Pastore, Zaniolo, Perotti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, De Sciglio, McKennie, Arthur, Douglas Costa, Morata, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: De Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi



