Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote, Zaniolo e Dybala protagonisti annunciati

Duello all’insegna della qualità, mettiamo in copertina nelle probabili formazioni di Roma Juventus infatti i nomi di Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala. Classe 1999, dopo essersi rivelato nella scorsa stagione Zaniolo era atteso a confermarsi ad ottimi livelli e ci sta riuscendo: sei gol e due assist fra campionato ed Europa League, presenza in campo costante e quasi sempre da titolare, Zaniolo dunque è uno dei titolari per Paulo Fonseca, che in attacco spesso ha fatto ruotare i suoi uomini alle spalle di Dzeko ma non ha quasi mai rinunciato all’ex Inter. Zaniolo dunque è ormai una certezza per la Roma, status che invece alla Juventus non era affatto scontato per Dybala, del quale infatti si è parlato per tutta l’estate come di un giocatore a un passo dalla cessione. Niente di più sbagliato: Dybala è rimasto con Maurizio Sarri, ha conquistato uno spazio via via sempre maggiore e adesso i numeri della Joya ci parlano di nove gol e sei assist nelle competizioni ufficiali, con una media gol di una rete segnata ogni 148 minuti giocati. Da partente a intoccabile, questa è la grande storia di Dybala nella stagione 2019-2020. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Purtroppo ci sono davvero tanti assenti nelle probabili formazioni di Roma Juventus. A Trigoria non è una novità l’emergenza infortuni, tuttavia a fine 2019 la situazione sembrava in miglioramento: come non detto, con l’anno nuovo è tornato a suonare l’allarme. Il lungodegente è Zappacosta, che rientrerà solo ad aprile per la rottura del crociato del ginocchio destro; ne avrà ancora per qualche settimana invece Mkhitaryan a causa di una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Problemi di minore entità infine per Santon, Kluivert e Pastore, anche loro però non potranno essere a disposizione di Paulo Fonseca per questa partita sempre così importante. Se la Roma piange, anche la Juventus comunque non può ridere. Maurizio Sarri infatti non potrà contare su Bentancur, ancora fermo per squalifica; a centrocampo out pure Khedira, che è infortunato e rivedremo solamente a marzo. In difesa è ben nota ormai da mesi la pesante indisponibilità di capitan Chiellini, bisogna inoltre tenere conto di un problema agli adduttori per De Ligt, così come in attacco c’è Higuain alle prese con un affaticamento muscolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE MOSSE PER LA SFIDA DI STASERA

Roma Juventus si gioca alle ore 20.45, quando le due formazioni daranno vita allo stadio Olimpico al grande posticipo della diciannovesima giornata, un grande classico del calcio italiano che ci darà risposte molto significative sulla corsa scudetto dei bianconeri e sull’inseguimento dei giallorossi al quarto posto. Ecco dunque perché c’è grande curiosità attorno alle probabili formazioni di Roma Juventus: Paulo Fonseca cerca l’immediata riscossa dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, Maurizio Sarri invece punta ad imitare i cugini per dare continuità al 2020 iniziato per la Juventus con una perentoria vittoria contro il Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote offerte da Snai per il pronostico su Roma Juventus. Partono leggermente favoriti gli ospiti bianconeri: il segno 2 infatti è quotato a 2,20, mentre per il segno 1 si arriva a 3,10. L’ipotesi più remunerativa è infine il pareggio, perché il segno X vale 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Juventus si deve sottolineare che Paulo Fonseca è di nuovo alle prese con una emergenza infortuni, dal momento che sono fermi Zappacosta, Santon, Pastore, Kluivert e Mkhitaryan. Il modulo di riferimento sarà sempre il 4-2-3-1, con possibilità di scelta ridotta e un solo vero dubbio, quello tra Florenzi e Spinazzola come terzino destro a completare una difesa che per il resto avrà i soliti Smalling, Mancini e Kolarov davanti al portiere Pau Lopez. Pochi dubbi anche dalla cintola in su per la Roma: in mediana avremo la coppia formata da Veretout e Diawara, in attacco ecco invece Dzeko naturalmente prima punta e in suo appoggio il trequartista Pellegrini più Zaniolo e Perotti dalle fasce.

LE SCELTE DI SARRI

Per quanto riguarda Maurizio Sarri, nelle probabili formazioni di Roma Juventus dobbiamo tenere conto della squalifica di Bentancur e delle assenze di Chiellini e Khedira. Anche Higuain è acciaccato, di conseguenza nel reparto offensivo avremo Ramsey come trequartista in appoggio ai due attaccanti, che saranno naturalmente Cristiano Ronaldo e Dybala. A centrocampo altra chance per Rabiot, che grazie alle assenze altrui si sta mettendo in luce al fianco di Pjanic e Matuidi, mentre in difesa ci aspettiamo ancora una volta titolare Demiral al fianco di Bonucci, a discapito di De Ligt. Come terzini infine Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra, per completare la difesa a quattro davanti all’ex Szczesny.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Peres, Cristante, Spinazzola, Under, Kalinic, Antonucci.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zappacosta, Santon, Pastore, Kluivert, Mkhitaryan, Fazio.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, Danilo, De Sciglio, Emre Can, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Pjaca.

Squalificato: Bentancur.

Indisponibili: Chiellini, Khedira.



