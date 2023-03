Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote: pochi dubbi per il big match (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Juventus ci introducono in maniera sensibile al big match dello stadio Olimpico: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 5 marzo per la 25^ giornata di Serie A 2022-2023, sfida sempre molto sentita e animata già qualche giorno prima da José Mourinho che, espulso martedì sera, sarà squalificato. Lo Special One è entrato in modo negativo nei libri di storia, per così dire: la Roma è stata la squadra con cui la Cremonese ha ottenuto la prima vittoria in campionato, evitando di essere il club con la striscia negativa più lunga in assoluto riguardo la Serie A.

Cerca riscatto la Roma, cerca conferme la Juventus che, dopo la vittoria nel derby, addirittura potrebbe prendersi il quarto posto in classifica nonostante la penalizzazione, per quanto questo obiettivo sia difficile e realisticamente lontano. Si attendono novità dalla giustizia sportiva – ma potrebbero poi essere negative – intanto Massimiliano Allegri deve continuare a macinare punti. Vedremo se lo farà anche questa sera, nell’attesa facciamo la nostra analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Roma Juventus possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 25^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,80 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

GLI 11 DI MOURINHO

Sarà il classico 3-4-2-1 quello di Mourinho per Roma Juventus: l’ottima notizia è sicuramente il rientro dalla squalifica di Smalling, che dunque tornerà a comandare la difesa con i soliti Gianluca Mancini e Ibañez ai suoi lati, e Rui Patricio ovviamente in porta. A sinistra Spinazzola è recuperato, ha segnato a Cremona e sarà nuovamente titolare a sinistra avendo scalato le gerarchie del suo allenatore, e giocando stasera una partita da ex; sull’altro versante dunque scalerà Zalewski che resta favorito su Karsdorp e Celik, in mezzo si rivede dal primo minuto Matic che farà scalare in panchina Wijnaldum, perché ovviamente Cristante è intoccabile in questa squadra giallorossa. Davanti invece l’unico dubbio riguarda la posizione di Dybala, altro grande ex del big match: l’argentino potrebbe giocare come trequartista, e dunque affiancare Lorenzo Pellegrini, oppure agire da seconda punta sulla stessa linea di Abraham che, rispetto allo Zini quando aveva ceduto inizialmente il posto a Belotti, dovrebbe a tutti gli effetti tornare titolare per affrontare la Juventus.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche Allegri ha qualche punto di domanda aperto in vista di Roma Juventus: il modulo può essere il 3-4-3 oppure il 3-5-2. Cosa cambia? Con la prima ipotesi Federico Chiesa giocherebbe nel tridente insieme a Di Maria e Vlahovic, che in ogni caso saranno titolari, mentre con la seconda avremmo una mediana a cinque nella quale troverebbe spazio anche Fagioli, altrimenti sacrificato per il rientro di Locatelli (era squalificato) e l’intoccabilità di Rabiot, senza dimenticarsi di Pogba che finalmente è tornato a giocare una partita ufficiale. Difficile che Chiesa sia impiegato esterno di un centrocampo a cinque; a destra infatti opererebbe Cuadrado, dall’altra parte non è minimamente in discussione la presenza di Kostic, al momento forse il giocatore migliore della Juventus. In difesa poi Allegri ha ormai trovato l’assetto ideale, nel quale il grande escluso è Bonucci: il capitano ancora una volta lascerà la fascia a Danilo che occuperà il centrodestra, poi gli altri due brasiliani Bremer e Alex Sandro che ha festeggiato nel derby le 300 presenze bianconere, sono state 200 quelle per l’ex di serata Szczesny che andrà ancora in porta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











