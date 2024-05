Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote: sarà turnover per De Rossi? (Serie A, oggi 5 maggio)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: VERSO IL GRANDE POSTICIPO

Sarà speciale l’appuntamento con le probabili formazioni di Roma Juventus oggi, domenica 5 maggio 2024, in avvicinamento alla super sfida serale per la trentacinquesima giornata di Serie A. La situazione è particolarmente delicata in casa Roma, perché i giallorossi di Daniele De Rossi arrivano dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Bayer Leverkusen, che ha obiettivamente ridotto al lumicino le speranze di qualificarsi per la finale di Europa League. Adesso quindi De Rossi è diviso tra il sogno di una rimonta leggendaria e la necessità di fare comunque punti pesanti in campionato, per inseguire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Probabili formazioni Milan Genoa/ Quote: Musah e Calabria squalificati (Serie A, 5 maggio 2024)

Di tutto questo potrebbe provare ad approfittare Massimiliano Allegri, che deve provare a dare una scossa a una Juventus reduce da 13 punti nelle ultime 13 giornate, che hanno riservato tantissime delusioni e pochissime gioie al mondo bianconero. Qualche segnale confortante si è visto contro il Milan, ma il verdetto è stato un altro 0-0: serve qualcosa di più, per blindare la qualificazione in Champions League e per buttarsi poi sulla finale di Coppa Italia, che fra dieci giorni riporterà i bianconeri all’Olimpico. Ecco allora che ci saranno davvero tanti spunti da analizzare nelle probabili formazioni di Roma Juventus…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ I giocatori squalificati sono una decina! (35^ giornata, 4-5 maggio 2024)

CHI SARÀ FAVORITO QUESTA SERA?

Verso una partita sempre speciale e sentita come Roma Juventus, può essere stuzzicante analizzare in breve anche le quote dell’agenzia Snai per il pronostico. Potrebbero partire leggermente favoriti gli ospiti bianconeri, ma il quadro è davvero incerto e le differenze fra i tre risultati davvero minima, infatti il segno 2 è quotato a 2,70, mentre per il segno 1 si tocca quota 2,85 ed infine il segno X è proposto a 3,05 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

TURNOVER PER DE ROSSI?

Daniele De Rossi si trova quindi a gestire una situazione molto particolare nelle probabili formazioni di Roma Juventus, il modulo comunque è sempre il 4-3-3 nel quale tuttavia davanti a Svilar potrebbe cambiare per ben tre quarti la difesa titolare, che infatti per stasera ipotizziamo con Celik, Mancini, Llorente e Angelino dal primo minuto, con l’italiano unico confermato rispetto a giovedì; potrebbe invece restare immutato il terzetto di centrocampo con Cristante, Paredes e Pellegrini (insidiato tuttavia da Aouar), infine nel tridente offensivo della Roma ecco che a destra Baldanzi potrebbe prendere il posto del grande ex Dybala, andando ad affiancare il centravanti Lukaku ed El Shaarawy, insidiati tuttavia da Abraham e Zalewski nel caso di un turnover davvero totale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER/ Quote: Ruan Tressoldi è squalificato (Serie A, 4 maggio 2024)

CHI GIOCA PER ALLEGRI?

Meno calcoli per Massimiliano Allegri, anche perché mancano ancora una decina di giorni alla finale di Coppa Italia. C’è quindi un solo dubbio sostanziale nelle probabili formazioni di Roma Juventus per quanto riguarda i bianconeri, cioè quello tra Kostic e Iling Junior come esterno sinistro del centrocampo a cinque che per il resto dovrebbe prevedere come titolari Cambiaso, McKennie, Locatelli e Rabiot. Non cambia evidentemente nemmeno il modulo di riferimento, che è ormai sempre il 3-5-2 con il grande ex Szczesny protetto dai tre difensori Gatti, Bremer e Danilo, mentre la coppia d’attacco titolare della Juventus dovrebbe essere composta da Vlahovic e Chiesa anche stasera allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA