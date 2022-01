Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote: subito Maitland-Niles? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Juventus cominciamo a respirare l’atmosfera dell’attesissimo big-match della ventunesima giornata di Serie A che andrà in scena oggi allo stadio Olimpico, una partita sempre di enorme fascino e significato e che questa volta mette anche in palio una posta molto significativa, perché i tre punti per Roma e Juventus potrebbero essere molto importanti nell’inseguimento al quarto posto finale, che varrà la qualificazione alla prossima Champions League.

La Roma di José Mourinho deve anche riscattare la sconfitta del giorno dell’Epifania sul campo del Milan, il secondo big-match consecutivo potrebbe essere un guaio oppure una bella opportunità di riscatto, ai giallorossi il compito di far sì che si tratti della seconda ipotesi. Inizio di 2022 di lusso anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che arriva dal pareggio contro il Napoli, risultato buono ma che ancora non basta per dare la svolta a un campionato che per la Vecchia Signora non decolla mai del tutto. Giallorossi e bianconeri sono entrambi a caccia di una preziosa vittoria, motivo in più per analizzare con attenzione tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti bianconeri: il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI MOURINHO

Le probabili formazioni di Roma Juventus vedranno José Mourinho alle prese con diversi problemi, in particolare la doppia squalifica di Mancini e Karsdorp, sgradevole conseguenza della sconfitta contro il Milan. Tutto considerato, il modulo giallorosso dovrebbe essere il 3-5-2 e la notizia è che l’ultimo arrivato Maitland-Niles potrebbe subito giocare come esterno destro di centrocampo, favorito su El Shaarawy e Reynolds per sostituire Karsdorp.

In difesa, dovrebbe invece essere Kumbulla a sostituire Mancini al fianco di Smalling ed Ibanez nel reparto a tre davanti a Rui Patricio; a centrocampo, detto di Maitland-Niles, la linea a cinque vedrà poi Cristante, Veretout e il recuperato Pellegrini nel cuore della mediana ed infine Vina sulla corsia sinistra. Non dovrebbero esserci dubbi nemmeno nel reparto offensivo, perché Zaniolo e Abraham formeranno la coppia d’attacco.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per gli ospiti bianconeri, ecco che le probabili formazioni di Roma Juventus ci propongono un Max Allegri che dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3, ma con ancora alcune incertezze circa gli interpreti: Chiellini è guarito dal Covid ma in difesa dovremmo vedere ancora la coppia centrale Rugani-De Ligt, stante pure l’assenza di Bonucci, con Cuadrado a destra e De Sciglio che sembra avere scavalcato Alex Sandro come esterno sinistro per completare la linea a quattro davanti al portiere e grande ex Szczesny.

A centrocampo e in attacco c’è più abbondanza per la Juventus e crescono dunque le incertezze: a centrocampo la sicurezza è Locatelli, mentre sono in crescita le quotazioni di Bentancur e Arthur rispetto a quelle di Rabiot e McKennie. Per quanto riguarda l’attacco bianconero, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Morata punta centrale e Bernardeschi a sinistra, mentre a destra sembra avere più possibilità Dybala rispetto a Chiesa.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.



