Probabili formazioni Roma Lazio/ Diretta tv: Abraham vs Immobile (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Lazio ci introducono all’attesissimo derby della Capitale che andrà in scena domani pomeriggio, alle ore 18.00, presso lo stadio Olimpico di Roma per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. La stracittadina ha un valore importantissimo per giallorossi e biancocelesti, sia per motivi “romani” che per ragioni di classifica. Mourinho e Sarri si giocano punti fondamentali per l’Europa che conta…

Roma e Lazio sono divise appena da un punto in classifica e sognano la remuntada ai danni della Juventus, attualmente al quarto posto con 56 punti. I giallorossi occupano il sesto posto con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Reduce dal pareggio per 1-1 in Conference League contro il Vitesse, l’undici di Mourinho nell’ultimo turno di campionato hanno raggiunto il pari all’ultimo respiro contro l’Udinese grazie a Pellegrini. I biancocelesti, invece, sono quinti in classifica con 49 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Immobile e compagni arrivano a questo appuntamento da due successi di fila: 0-3 sul Cagliari e 1-0 sul Venezia.

ROMA LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Lazio sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Le mosse di Mourinho

Nelle probabili formazioni di Roma Lazio si preannunciano diversi ballottaggi per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese deve fare i conti con qualche dubbio soprattutto a centrocampo: Spinazzola è ancora fermo ai box, questo è ormai consolidato, ma nelle ultime ore sono arrivate cattive notizie su Pellegrini. Il numero 7 non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.

Il modulo sarà ancora una volta il 3-4-2-1. Tra i pali Rui Patricio, linea a tre di difesa composta da Mancini, Smalling e uno tra Ibanez e Kumbulla, l’ex Atalanta è in vantaggio. Sulle corsie esterne certo della titolarità Karsdorp, mentre sull’out mancino il giovane Zalewski è in pole su Matias Vina. In cabina di regia Sergio Oliveira sostituirà Pellegrini al fianco di Cristante, mentre sulla trequarti agiranno Zaniolo e Mkhitaryan. L’attacco sarà guidato come sempre dall’inglese Abraham.

Le scelte di Sarri

Continuiamo la nostra analisi delle probabili formazioni di Roma Lazio andando a scoprire le ultime da casa biancoceleste. Maurizio Sarri deve fare i conti con un’assenza pesante: out per squalifica Matteo Zaccagni, tra i calciatori più in forma nell’ultimo periodo. Problemi anche in difesa: capitan Radu non ce la farà.

Il modulo dei biancocelesti è sempre il 4-3-3, con la difesa guidata da Strakosha. Il pacchetto arretrato sarà composto da Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e uno tra Marusic e Hysaj, con il primo in vantaggio. Lucas Leiva in pole su Cataldi per la mediana, mentre come mezzali agiranno i “soliti” Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Pedro prenderà il posto di Zaccagni nel trio completato da Immobile e Felipe Anderson.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.











