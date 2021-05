Probabili formazioni Roma Lazio/ Diretta tv, Fonseca nei guai: troppi assenti!

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Roma Lazio, atteso incontro della 37^ giornata della Serie A, che pure si accenderà solo domani all’Olimpico alle ore 20.45. Per il penultimo turno del campionato, ecco il gran derby romano, match che pure si annuncia decisivo per il finale di stagione dei due club. Dopo anche il KO con l’Inter maturato in settimana, in casa giallorossa vi è ben poco ottimismo: i tanti obbiettivi fissati a inizio stagione sono svaniti da tempo, e pure il pass per partecipare alla Conference league appare in bilico. Pure per Fonseca vi è domani la possibilità di riscattarsi (anche solo parzialmente ) agli occhi dei tifosi, vincendo il Derby: impresa che però pare quasi impossibile, vista la lunga lista di assenti annunciati.

Anche perchè contro vi è una Lazio in gran spolvero nelle ultime settimane: nonostante lo scivolone occorso contro la Fiorentina, pochi giorni fa, la squadra biancazzurra si è confermata in zona UEFA,e con ancora un match da recuperare, può ancora sognare la Champions league 2020-21. Un’occasione che Inzaghi non ha intenzione di lasciarsi sfuggire: vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Lazio.

DIRETTA ROMA LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Lazio sarà garantita su Dazn 1, canale numero 209 della piattaforma di Sky Sport per gli abbonati che abbiano attivato l’opzione, perché questa è una delle tre partite della giornata di Serie A trasmesse invece in diretta streaming video dalla piattaforma Dazn, anch’essa disponibile tramite abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE MOSSE DI FONSECA

Non è certo agevole fissare per Fonseca le probabili formazioni di Roma Lazio, tenuto conto della lunga lista di assenti e giocatori acciaccati che il tecnico conta a Trigoria. Non escluso che il tecnico possa riproporre il 4-2-3-1 come modulo di partenza (ma potrebbe cambiare idea anche all’ultimo) ecco che domani potremmo rivedere Mancini e un acciaccato Ibanez in difesa, con Bruno Peres e Karsdorp schierati sull’esterno: toccherà ancora a Fuzato coprire lo specchio. In avanti Villar e Cristante paiono favoriti (anche se Darboe è valida alternativa), mentre sarà Pellegrini a porsi sulla linea della trequarti: Mkhitaryan (in gol contro l’Inter) e Pedro potrebbero essere gli esterni di reparto, con Mayoral che darà il cambio a Dzeko invece in prima punta.

LE SCELTE DI INZAGHI

Spazio al consueto 3-5-2 invece in casa Lazio, con Reina che si farà trovare prono tra i pali al posto di Strakosha: in difesa dovrebbero invece farsi vedere dal primo minuto Marusic, Acerbi e Radu, con Luiz Felipe possibile jolly dalla panchina. A centrocampo ricordiamo subito dell’assenza annunciata di Milinkovic Savic, come del rientro (dopo la squalifica) di Lucas Leiva: il brasiliano si farà trovare pronto domani dal primo minuto, in compagnia di Parolo e Luis Alberto, con il duo Fares-Lazzari sull’esterno. Nessun riposo poi per Ciro Immobile, accompagnato domani da Correa (Caicedo non è al top della condizione).

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi



