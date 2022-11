Probabili formazioni Roma Lazio/ Diretta tv: Luis Alberto titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Roma Lazio entriamo già nel clima del derby capitolino, che domani sera allo stadio Olimpico sarà uno dei tanti piatti forti della meravigliosa tredicesima giornata di Serie A. Appena una decina di giorni fa avremmo detto senza dubbio che al derby sarebbe arrivata meglio la Lazio di Maurizio Sarri, ma nel frattempo si sono invertiti i ruoli e adesso è la Roma di José Mourinho ad indossare i panni (anche se non sempre graditi) della favorita nella stracittadina.

Infatti la Lazio è reduce dalla inattesa sconfitta casalinga contro la Salernitana e poi dal ko incassato in Olanda contro il Feyenoord che ha spedito i biancocelesti agli spareggi di Conference League dopo avere sfiorato il primo posto nel girone di Europa League. La Roma invece ha vinto anche se in extremis sul campo del Verona, firmando il sorpasso in classifica sui cugini, poi ha battuto pure il Ludogorets in rimonta e si è presa così i playoff di Europa League. Tutto questo però conta solo fino a un certo punto quando siamo alla vigilia di un derby, allora andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Roma Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: COME SI MUOVERANNO MOU E SARRI?

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Lazio possiamo considerare pienamente recuperato Zaniolo, che dopo la grande prestazione contro il Ludogorets si candida naturalmente a giocare insieme a capitan Pellegrini sulla trequarti, a supporto del centravanti che dovrebbe invece essere Abraham, anche se resta in ballo pure Belotti. A centrocampo invece ci sarà il ballottaggio più delicato per José Mourinho, che dovrà decidere tra Mady Camara e Matic per affiancare Cristante nel cuore della mediana giallorossa, fermo restando che sulle fasce dovremmo vedere Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, anche perché Spinazzola è assente. C’è invece poco da dire sulla difesa della Roma, schierata come sempre con il modulo 3-4-2-1 e con i classici titolari nella retroguardia, cioè il portiere Rui Patricio e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling ed Ibanez.

LE MOSSE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Roma Lazio risentono fatalmente della squalifica di Milinkovic-Savic e delle condizioni di Immobile, per cui mister Maurizio Sarri dovrebbe rilanciare in grande stile Luis Alberto, affiancato da Vecino e Cataldi, che agirà naturalmente in cabina di regia. Quanto invece al tridente d’attacco, ci aspettiamo Felipe Anderson nei panni del “falso 9” dal primo minuto, affiancato dalle ali Pedro (il grande ex del derby) a destra e Zaccagni a sinistra, con l’ex Verona in grande forma nelle ultime settimane. L’unico vero grande dubbio tra gli undici titolari della Lazio tuttavia dovrebbe riguardare la difesa, con Casale e Patric che si contendono il posto al fianco di Romagnoli davanti al portiere Provedel, con Lazzari a destra e Marusic a sinistrate saranno invece i due terzini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.











