Probabili formazioni Roma Lazio/ Quote: Abraham è favorito (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO

Leggiamo le probabili formazioni di Roma Lazio per avvicinarci sempre di più al derby capitolino che ci attende oggi allo stadio Olimpico per la tredicesima giornata di Serie A. Padrona di casa sarà la Roma di José Mourinho, che negli ultimi giorni ha ottenuto due vittorie molto preziose, prima a Verona nello scorso turno di campionato per agganciare il quarto posto che alla fine della Serie A sarebbe di fondamentale importanza, poi contro il Ludogorets per qualificarsi con una bella rimonta ai playoff di Europa League.

Discorso diametralmente opposto per la Lazio di Maurizio Sarri, che invece arriva da due sconfitte consecutive: prima l’inatteso scivolone casalingo contro la Salernitana (che ha pure favorito il sorpasso della Roma in classifica), poi il rovescio incassato contro il Feyenoord giovedì sera, che ha spedito i biancocelesti agli spareggi di Conference League. Tutto questo però conta solo fino a un certo punto quando siamo alle porte di un derby, partita che per definizione sfugge a ogni calcolo: meglio allora andare a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Roma Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Roma Lazio fornite dall’agenzia Snai. I giallorossi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Lazio a vincere il derby.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Lazio possiamo considerare pienamente recuperato Zaniolo, che dopo la grande prestazione contro il Ludogorets si candida naturalmente a giocare insieme a capitan Pellegrini sulla trequarti, a supporto del centravanti che dovrebbe invece essere Abraham, anche se resta in ballo pure Belotti. A centrocampo invece ci sarà il ballottaggio più delicato per José Mourinho, che dovrà decidere tra Mady Camara e Matic per affiancare Cristante nel cuore della mediana giallorossa, fermo restando che sulle fasce dovremmo vedere Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, anche perché Spinazzola è assente. C’è invece poco da dire sulla difesa della Roma, schierata come sempre con il modulo 3-4-2-1 e con i classici titolari nella retroguardia, cioè il portiere Rui Patricio e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling ed Ibanez.

LE MOSSE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Roma Lazio risentono fatalmente della squalifica di Milinkovic-Savic e delle condizioni di Immobile, per cui mister Maurizio Sarri dovrebbe rilanciare in grande stile Luis Alberto, affiancato da Vecino e Cataldi, che agirà naturalmente in cabina di regia. Quanto invece al tridente d’attacco, ci aspettiamo Felipe Anderson nei panni del “falso 9” dal primo minuto, affiancato dalle ali Pedro (il grande ex del derby) a destra e Zaccagni a sinistra, con l’ex Verona in grande forma nelle ultime settimane. L’unico vero grande dubbio tra gli undici titolari della Lazio tuttavia dovrebbe riguardare la difesa, con Casale e Patric che si contendono il posto al fianco di Romagnoli davanti al portiere Provedel, con Lazzari a destra e Marusic a sinistrate saranno invece i due terzini.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.











