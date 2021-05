Probabili formazioni Roma Lazio/ Quote: derby senza sorprese tra i titolari

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: LE MOSSE DI INZAGHI E FONSECA

Le probabili formazioni di Roma Lazio ci permettono di presentare il derby in programma questa sera naturalmente allo stadio Olimpico. L’attesa è altissima, la sfida tra i giallorossi e i biancocelesti ha sempre enorme valore nella Capitale, il fatto che le posizioni di classifica sembrino ormai definite renderà ancora più sentito il derby, ultimo obiettivo stagionale. La Roma di Paulo Fonseca arriva dalla sconfitta sul campo dell’Inter, ennesima tappa negativa di una seconda parte di campionato davvero pessima, dunque davvero il derby è l’ultima spiaggia per regalare un sorriso ai tifosi, oltre che il settimo posto per la Conference League.

La Lazio di Simone Inzaghi invece con la vittoria in extremis contro il Parma tiene viva una piccola speranza Champions, ma salvo clamorosi crolli altrui andrà in Europa League: il derby è comunque da vincere per ribadire la supremazia cittadina in questa stagione. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo anche al pronostico su Roma Lazio: l’agenzia Snai ritiene leggermente favoriti per la vittoria gli ospiti biancocelesti, il segno 2 è infatti quotato a 2,40, mentre in caso di vittoria della Roma ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,90. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello ancora leggermente più alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

LE MOSSE DI FONSECA

Vi sono ancora alcuni nodi da sciogliere per Paulo Fonseca nelle probabili formazioni di Roma Lazio, un derby da vincere per chiudere con il sorriso la sua esperienza giallorossa caratterizzata da troppi alti e bassi. Con tutta la cautela del caso, potremmo comunque ipotizzare un modulo 4-2-3-1 con Mirante in porta; la linea difensiva potrebbe quindi essere a quattro e in tal caso avremmo Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra al fianco dei due centrali Mancini e Ibanez; questa volta dunque giocherà regolarmente a centrocampo Cristante, che ci aspettiamo infatti titolare nella coppia mediana insieme a Villar. Con questo assetto la Roma potrebbe mettere in campo fin dal primo minuto la massima potenza offensiva, di conseguenza ci aspettiamo titolari per il derby Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti alle spalle della prima punta, che per la super sfida potrebbe essere Dzeko.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte biancoceleste, le probabili formazioni di Roma Lazio vedono Simone Inzaghi naturalmente orientato verso il suo classico modulo 3-5-2, con Reina che potrebbe tornare fra i pali anche se mercoledì Strakosha ha fatto bene. Inoltre la Lazio avrà di nuovo a disposizione Lucas Leiva e Pereira, che hanno scontato la loro squalifica: il primo riprenderà posto in regia. L’osservato speciale resta Milinkovic-Savic che, dopo l’operazione subita al setto nasale, farà di tutto per esserci e scenderebbe in campo una speciale mascherina protettiva per completare la formazione tipo, perché l’obiettivo naturalmente è quello di schierare tutti i titolari per il derby. In attacco tornerà dal primo minuto Correa al fianco di Immobile, dovrebbe essere lo stesso per Marusic, che potrebbe ritrovare posto a sinistra. In difesa dovrebbero invece giocare titolari Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

IL TABELLINO DI ROMA LAZIO

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.



