Probabili formazioni Roma Lecce/ Diretta tv: dubbio Pellegrini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Roma Lecce ci avviciniamo al posticipo serale che andrà in scena domani allo stadio Olimpico per la nona giornata di Serie A. La Roma di José Mourinho continua nei suoi alti e bassi: in campionato infatti è reduce dalla vittoria in casa dell’Inter che ha segnato una bella ripartenza, naturalmente da consolidare cercando la vittoria in un turno sulla carta più favorevole; tuttavia giovedì sera è arrivata la sconfitta casalinga contro il Betis Siviglia, che complica non poco il cammino in Europa League.

Dall’altra parte ci sarà evidentemente il Lecce di Marco Baroni, reduce domenica scorsa da un deludente pareggio casalingo contro la Cremonese. La classifica dice che ad oggi i giallorossi salentini sarebbero comunque salvi, ma domani arriverà un ostacolo durissimo, da affrontare se possibile come a Napoli, dove il Lecce ha saputo ottenere un eccellente pareggio. Tutto questo premesso, ora andiamo a leggere tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Lecce.

DIRETTA ROMA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diamo spazio anche alle modalità per seguire la diretta tv di Roma Lecce, anche se sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della nona giornata di Serie A trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN, accessibile su abbonamento e tramite dispositivi che siano dotati di una connessione a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Lecce possiamo evidenziare che per José Mourinho la difesa dovrebbe essere quella classica, mentre da centrocampo in su ci sono notizie più significative. Ecco allora Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez, con Kumbulla prima alternativa. La situazione si fa delicata sulle fasce a causa dell’infortunio di Celik mentre è ancora fuori Karsdorp, quindi si dovrebbe spostare a destra Zalewski, con Spinazzola naturalmente a sinistra. Potrebbe esserci cautela anche per Pellegrini, alle prese con noie muscolari, dunque nel cuore della mediana schieriamo Cristante e Matic; infine in attacco ecco Dybala e Zaniolo sulla trequarti (anche perché Nicolò sarà squalificato in Europa League) e Abraham centravanti, favorito stavolta su Belotti.

LE SCELTE DI BARONI

Sul fronte salentino, ecco che per Marco Baroni le probabili formazioni di Roma Lecce dovrebbero riservarci un modulo 4-3-3 almeno sulla carta propositivo: Falcone tra i pali sarà protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Pezzella, anche se cerca posto Umtiti; a centrocampo invece i tre titolari dovrebbero essere Gonzazlez, Hjulmand e Askildsen, anche perché Bistrovic non è ancora al meglio. I dubbi si concentrano in attacco, dove Strefezza sembra essere la certezza a destra, mentre Ceesay è favorito su Colombo come centravanti e Banda lo è su Di Francesco per essere l’ala sinistra del Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzazlez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.











