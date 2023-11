PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE/ Diretta tv: Zalewski sarà titolare? (Serie A, 4 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Roma Lecce cosa possiamo dire a proposito delle scelte a centrocampo dei due allenatori? José Mourinho ha come modulo di riferimento ormai da tempo il 3-5-2, in mediana ricordiamo che Paredes è squalificato e allora schieriamo la linea a cinque del centrocampo dei giallorossi capitolini cominciando da Kristensen, che sembra favorito su Karsdorp per il ruolo di esterno destro, poi avremo Bove e Aouar, certamente favorito su un Renato Sanches ancora acciaccato, che dovrebbero essere le due mezzali ai fischi del regista Cristante finalmente tornato a centrocampo per la Roma, infine Zalewski dovrebbe essere il titolare a sinistra considerati i problemi di Spinazzola.

Sul fronte pugliese, mister Roberto D’Aversa dovrebbe proporre il suo Lecce secondo il modulo 4-3-3, circa gli interpreti a centrocampo pesa un ballottaggio, che è quello tra Rafia e Oudin per completare la linea a tre della mediana dei giallorossi salentini con Ramadani e Gonzalez, che sembrano invece certi del posto dal primo minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER DOMANI?

Le probabili formazioni di Roma Lecce ci presentano la sfida tutta giallorossa che si giocherà nel tardo pomeriggio di domani allo stadio Olimpico della nostra capitale per l’undicesima giornata di Serie A. Sotto i riflettori ci saranno naturalmente i padroni di casa, perché la sconfitta sul campo dell’Inter, al termine di una partita nella quale i capitolini hanno puntato al pareggio, mette di nuovo la Roma in una posizione delicata per inseguire il fondamentale obiettivo della qualificazione per la prossima edizione della Champions League, che non appare per niente semplice.

Anche il Lecce di Roberto D’Aversa arriva da una sconfitta, quella incassata in casa contro il Torino, però il fatto di avere un solo punto in meno della Roma indica che questa finora è stata una stagione positiva per gli obiettivi del Lecce, cioè naturalmente una salvezza possibilmente tranquilla. Attenzione però al calo di risultati delle ultime settimane, motivo per cui il Lecce avrebbe bisogno di un risultato di prestigio per invertire nuovamente il trend. Tutto questo premesso, adesso scopriamo quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Roma Lecce.

DIRETTA ROMA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Lecce sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della undicesima giornata di Serie A visibile solamente agli abbonati alla piattaforma DAZN, secondo le modalità ormai perfettamente note a tutti i tifosi e gli appassionati di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

LE SCELTE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Lecce tiene banco naturalmente il ritorno di Dybala, difficile però dire se possa essere già titolare dal primo minuto al fianco di Lukaku, oppure se inizialmente al fianco del belga troverà posto uno fra Belotti ed El Shaarawy. Abbiamo naturalmente cominciato dall’attacco che ci offre la notizia potenzialmente più gustosa, per il resto ricordiamo che Paredes è squalificato e che c’è sempre una lista piuttosto lunga di infortunati, per cui nell’undici titolare della Roma schieriamo in porta Rui Patricio e davanti a lui la difesa a tre formata da Mancini, Llorente e N’Dicka; infine, a centrocampo Kristensen sembra favorito su Karsdorp per il ruolo di esterno destro, poi avremo Bove, il regista Cristante e Aouar nel cuore della mediana, infine Zalewski dovrebbe essere il titolare a sinistra.

LE MOSSE DI D’AVERSA

Sul fronte pugliese, per mister Roberto D’Aversa le probabili formazioni di Roma Lecce dovrebbero riservare un modulo 4-3-3, almeno sulla carta più aggressivo dell’illustre collega José Mourinho. Quanto agli interpreti dal primo minuto, ecco che tre caselle appaiono ancora in bilico: in porta ci sarà Falcone e davanti a lui agiranno da destra a sinistra i quattro difensori Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo; il primo ballottaggio è quello tra Rafia e Oudin per completare la linea a tre del centrocampo con Ramadani e Gonzalez; situazione intricata soprattutto nel tridente d’attacco per il Lecce, perché Almqvist è favorito a destra su Banda, che d’altronde potrebbe anche soffiare il posto sull’altra fascia a Strefezza, la certezza è che come centravanti agirà invece Krstovic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.











