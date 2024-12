PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: LE SCELTE DEI DUE NUOVI ALLENATORI

Le probabili formazioni Roma Lecce ci accompagnano verso la partita di Serie A nella quale questa sera allo stadio Olimpico si affronteranno due squadre che hanno cambiato allenatore da meno di un mese. Claudio Ranieri finora con la Roma ha raccolto in campionato due sconfitte, va detto che il calendario non aiutava giocando prima contro il Napoli e poi contro l’Atalanta: in realtà qualche segnale positivo si è colto nelle prestazioni, ma adesso bisogna cominciare a vincere, perché la classifica è preoccupante.

Finora sorride decisamente di più Marco Giampaolo, che alla guida del Lecce ha esordito vincendo a Venezia e poi ha saputo fermare sul pareggio la Juventus, per un bel bottino di 4 punti che ha rasserenato l’ambiente salentino. Ecco che allora il Lecce potrebbe approfittare delle difficoltà della Roma per mettere un altro mattone sulla strada verso la salvezza. I temi si annunciano intriganti, ma adesso scopriamo cosa ci possono dire le probabili formazioni Roma Lecce…

QUOTE E PRONOSTICO A SENSO UNICO?

Le quote per il pronostico che accompagna le probabili formazioni Roma Lecce ci dicono che per l’agenzia Snai parte nettamente favorita la squadra di casa, con il segno 1 quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,00 per il pareggio (segno X), fino a raggiungere in caso di segno 2 il valore di 6,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

RANIERI HA DUE NODI DA SCIOGLIERE

Le probabili formazioni Roma Lecce vedono Claudio Ranieri intenzionato a puntare su un modulo 3-5-2 nel quale dovrebbero esserci un paio di maglie ancora da assegnare. Dovrebbe essere tutto chiaro nella retroguardia, con il portiere Svilar e davanti a lui i tre difensori Mancini, Hummels e N’Dicka; nel folto centrocampo a cinque ecco Celik a destra (con qualche speranza anche per Saelemaekers), poi Konè, il regista Paredes e attenzione all’incerto ballottaggio fra Cristante e capitan Pellegrini, infine a sinistra agirà Angelino; in attacco spazio a Dybala, mentre Dovbyk è reduce da un’influenza e quindi al suo posto potrebbe giocare Shomurodov.

ECCO IL 4-3-3 DI GIAMPAOLO

Nella sfida fra subentrati, Marco Giampaolo dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per gli ospiti nelle probabili formazioni Roma Lecce. Il portiere è Falcone; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro con Guilbert a destra, i centrali Baschirotto e Gaspar, infine Dorgu terzino sinistro; a centrocampo spazio al terzetto formato da Coulibaly, il perno centrale Ramadani e Rafia; gli unici dubbi per il Lecce si concentrano sulle ali del tridente, con a destra Pierotti favorito su Tete Morente, il quale però potrebbe insidiare anche (e forse soprattutto) Rebic a sinistra, ai fianchi del centravanti che sarà Krstovic.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2) Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.