Probabili formazioni Roma Lecce/ Quote: emergenza sulle fasce (Serie A)

Le probabili formazioni di Roma Lecce cosa ci dicono sul posticipo di questa sera? Lo stadio Olimpico ospita per la nona giornata di Serie A una partita che fatalmente ai tifosi della Roma ricorda sempre i fantasmi del 1986, ma soprattutto la squadra di José Mourinho continua nei suoi alti e bassi. In campionato infatti la Roma arriva dalla vittoria in casa dell’Inter con una rimonta pregevole, tuttavia giovedì sera è arrivata la sconfitta casalinga contro il Betis Siviglia, che complica non poco il cammino in Europa League. Pensando al campionato, stasera bisogna sfruttare il turno favorevole nel cammino verso il quarto posto, grande obiettivo stagionale.

Il Lecce di Marco Baroni ha naturalmente obiettivi ben diversi, domenica scorsa ha ottenuto un deludente pareggio casalingo contro la Cremonese ma ad oggi i giallorossi salentini sarebbero comunque salvi. La classifica però dice ben poco dopo sole otto giornate, meglio pensare ad un ostacolo da affrontare se possibile come a Napoli, dove il Lecce ha saputo ottenere un pareggio inatteso e molto gradito. Ciò premesso, ora andiamo a leggere tutte le notizie circa le probabili formazioni di Roma Lecce a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Roma Lecce in base alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti nettamente i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 9,00 volte la posta sul segno 2 qualora dovesse vincere il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Lecce, mister José Mourinho da centrocampo in su deve fare alcune scelte significative. Nulla cambia invece in difesa per la Roma: ecco allora Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez, con Kumbulla prima alternativa. La situazione si fa delicata sulle fasce a causa dell’infortunio di Celik mentre è ancora fuori Karsdorp, quindi si dovrebbe spostare a destra Zalewski, con Spinazzola naturalmente a sinistra. Potrebbe esserci cautela anche per Pellegrini, alle prese con noie muscolari, dunque nel cuore della mediana schieriamo Cristante e Matic; infine in attacco ecco Dybala e Zaniolo sulla trequarti (anche perché Nicolò sarà squalificato in Europa League) e Abraham centravanti, favorito stavolta su Belotti.

LE SCELTE DI BARONI

Sul fronte salentino, ecco che per Marco Baroni le probabili formazioni di Roma Lecce dovrebbero riservarci un modulo 4-3-3 almeno sulla carta propositivo: Falcone tra i pali sarà protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Pezzella, anche se cerca posto Umtiti, ancora a zero minuti; a centrocampo invece i tre titolari dovrebbero essere Gonzazlez, Hjulmand e Askildsen, anche perché Bistrovic non è ancora al meglio per una contusione all’emitorace destro. I dubbi si concentrano in attacco, dove Strefezza sembra essere la certezza a destra, mentre Ceesay è favorito su Colombo come centravanti e Banda lo è su Di Francesco per essere l’ala sinistra del Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzazlez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.











