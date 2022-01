Probabili formazioni Roma Lecce/ Quote: turnover per Mourinho (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Roma Lecce ci avvicinano sempre più alla partita che questa sera allo stadio Olimpico sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, che potrebbe essere un obiettivo importante per la Roma di José Mourinho. Vincere un trofeo dopo 14 anni di astinenza è naturalmente uno dei grandi obiettivi della Roma, che ha le carte Coppa Italia e Conference League da giocarsi: servirà però giocare meglio, perché una prestazione come quella contro il Cagliari potrebbe causare sofferenza anche contro una squadra di Serie B.

Probabili formazioni Roma Lecce/ Diretta tv: ecco Afena e Shomurodov (Coppa Italia)

Il Lecce ha naturalmente la promozione come grande obiettivo, arriva dalla vittoria sul campo del Pordenone e pensa soprattutto al campionato, ma si godrà questa trasferta di lusso come un’occasione nella quale i giallorossi salentini non hanno nulla da perdere e potrebbero anzi scrivere una pagina di storia per il Lecce. Tutto questo premesso, proviamo a fare qualche considerazione circa le scelte da parte dei due allenatori leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Roma Lecce.

Diretta/ Pordenone Lecce (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Gargiulo

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Roma Lecce in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono logicamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE: LKE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI MOURINHO

Sarà naturalmente turnover per José Mourinho nelle probabili formazioni di Roma Lecce: in porta gioca sempre Rui Patricio che è fuori dalle rotazioni ma in difesa riposa Viña, dunque il nuovo acquisto Maitland-Niles giocherà a sinistra mentre a destra torna titolare Karsdorp. Si rivede poi Ibañez, che era squalificato in campionato e nel modulo 4-2-3-1 della Roma farà coppia magari con Kumbulla, elogiato di recente da Mourinho, mentre Mancini dovrebbe prendersi un turno di stop.

Diretta/ Pescara Lecce Primavera (risultato finale 1-2): colpo esterno dei salentini!

A centrocampo invece lo Special One non potrà contare su Pellegrini, vittima di un risentimento muscolare prima del match contro il Cagliari: seconda partita consecutiva allora per l’ultimo arrivato Sérgio Oliveira, affiancato da Cristante che era l’altro squalificato domenica in campionato contro il Cagliari, a meno che ci sia spazio per qualche giovane, ad esempio Bove. La prima punta sarà Shomurodov perché Abraham riposa; alle sue spalle la linea di trequartisti dovrebbe essere composta da Afena-Gyan, Zaniolo ed El Shaarawy da destra a sinistra.

LE MOSSE DI BARONI

Marco Baroni presenta i suoi con il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Roma Lecce e sarà curioso scoprire quanto oserà con i titolari. Provando ad ipotizzare che il Lecce voglia giocarsela al meglio delle sue possibilità, ecco che davanti al portiere Gabriel potremmo vedere una linea difensiva con Lucioni e Dermaku centrali e due terzini che sarebbero Gendrey a destra e Barreca a sinistra.

A centrocampo il riferimento sarà la regia di Hjulmand, affiancato dalle due mezzali che dovrebbero essere Faragò e Gargiulo, che ha deciso la partita di Lignano Sabbiadoro domenica in campionato. Il punto forte del Lecce resta il tridente offensivo: vogliamo allora ipotizzare Coda come titolare anche all’Olimpico, con lui agiranno Strefezza e Di Mariano per cercare di giocarsela con la Roma, a caccia della grande sorpresa degli ottavi di Coppa Italia.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA LECCE

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibañez, Kumbulla, Maitland-Niles; Sérgio Oliveira, Cristante; Afena-Gyan, Zaniolo, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Faragò, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA