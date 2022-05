Probabili formazioni Roma Leicester/ Diretta tv, Mourinho ripropone i suoi titolari

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LEICESTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Leicester ci introducono al match di giovedì 5 maggio: alle ore 21:00 lo stadio Olimpico ospita la semifinale di ritorno in Conference League 2021-2022. I giallorossi sono ad un passo dall’ultimo atto, ma possiamo dire che lo siano anche le Foxes: una settimana fa infatti è finita 1-1 al King Power Stadium, dunque si riparte con un equilibrio assoluto che, almeno nel pronostico, potrebbe pendere leggermente da parte della Roma che questa sera avrà la possibilità di giocare in casa la semifinale di ritorno, contando sul supporto del pubblico.

Roma che in campionato ha detto addio al sogno Champions League: forse José Mourinho non ci è mai davvero arrivato vicino, ma comunque il pareggio senza gol contro il Bologna ha chiuso aritmeticamente i conti e adesso resta solo la corsa all’Europa League per i giallorossi, oltre appunto al voler arrivare alla finale di Conference League. Aspettando che la partita dello stadio Olimpico si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Leicester.

DIRETTA ROMA LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Leicester dovrebbe essere disponibile anche su Tv8 (dunque in chiaro per tutti) e non soltanto sui canali della televisione satellitare: qui nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Uno, con gli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La mobilità è un’opzione che riguarda anche i clienti della piattaforma DAZN, perché sarà anche questo broadcaster a fornire il match e dunque, in questo caso, potrete utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LEICESTER

GLI 11 DI MOURINHO

Mourinho ha fatto turnover domenica sera, e allora nelle probabili formazioni di Roma Leicester tornerà a riproporre i titolari. Rispetto al pareggio contro il Bologna rivedremo dal primo minuto Smalling al centro della difesa, poi Karsdorp sulla corsia destra e Zalewski su quella sinistra (ovviamente partendo dalla linea del centrocampo, visto che il modulo resta il 3-4-2-1) ma anche (forse) Sérgio Oliveira che si prenderà la maglia nel settore nevralgico. Davanti, ecco Lorenzo Pellegrini e Abraham: da capire in questo caso come Mourinho intenderà disporre la sua Roma, nel senso che Pellegrini può giocare sulla trequarti insieme a Mkhitaryan (un altro che dovrebbe rientrare come titolare) oppure arretrare a centrocampo. Tenendo buone le scelte dell’andata, non ci sarebbe Oliveira perché Mkhitaryan farebbe la mezzala tattica, affiancando Zaniolo che ha giocato 90 minuti in Serie A ma dovrebbe essere confermato in Conference League. in difesa ad affiancare Smalling saranno Gianluca Mancini e Ibañez, il portiere senza alcuna discussione sarà Rui Patricio.

LE SCELTE DI RODGERS

Anche Brendan Rodgers potrebbe confermare in buona parte, nelle probabili formazioni di Roma Leicester, gli 11 che hanno giocato settimana scorsa la semifinale di andata. Quasi certamente sarà così in difesa, con Wesley Fofana e Jonny Evans che avranno la meglio su Soyüncü per operare davanti a Kasper Schmeichel, mentre sugli esterni vanno per la conferma sia Ricardo Pereira che Castagne. A centrocampo invece Tielemans e Dewsbury-Hall possono giocare come interni, in un 4-4-2 di stampo classico pronto a diventare 4-2-4: qui i laterali possono essere ancora una volta Maddison e Albrighton, ma l’ex Aston Villa rischia sulla pressione di Harvey Barnes che all’andata è stato determinante, e dunque potrebbe avere la maglia dal primo minuto. Davanti, Jamie Vardy dovrebbe esserci anche perché è partito dalla panchina domenica, nel ko contro il Tottenham; a fare la seconda punta del Leicester potrebbe quindi essere Lookman, tenuto a riposo per 90 minuti contro gli Spurs e per questo principale indiziato ad affiancare il bomber delle Foxes.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA LEICESTER

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: José Mourinho

LEICESTER (4-4-2): K. Schmeichel; Ricardo Pereira, W. Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Dewsbury-Hall, Tielemans, H. Barnes; Vardy, Lookman. Allenatore: Brendan Rodgers











