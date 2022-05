Probabili formazioni Roma Leicester/ Quote, Abraham e Pellegrini tornano titolari

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LEICESTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Leicester ci introducono e avvicinano alla partita delle ore 21:00 di giovedì 5 maggio: allo stadio Olimpico si gioca la semifinale di ritorno in Conference League 2021-2022, e si riparte da una situazione di totale equilibrio visto che all’andata è finita 1-1. Certo questa sera la Roma gioca in casa, e dunque potrà contare sul supporto di un pubblico che freme perché, anche se non è la Champions League o l’Europa League, la Conference League potrebbe portare in dote una finale europea che manca da 30 anni, e dunque il momento è di quelli importanti.

Probabili formazioni Roma Leicester/ Diretta tv, Mourinho ripropone i suoi titolari

Tra le altre cose la Roma ha anche perso aritmeticamente la possibilità di tornare in Champions League dal prossimo anno, pareggiando all’Olimpico contro il Bologna; dunque una ragione in più per andare a caccia di quello che rimane l’ultimo obiettivo stagionale rimasto. Vedremo come andranno le cose in una semifinale di ritorno che si annuncia equilibrata e intensa; nell’attesa noi possiamo appunto fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Leicester.

DIRETTA/ Leicester Roma (risultato finale 1-1): pareggio prezioso per i giallorossi

QUOTE E PRONOSTICO

Analizziamo brevemente il pronostico su Roma Leicester, secondo l’indicazione che ci arriva dalle quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la giocata mentre con il successo della squadra ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a intascare una cifra che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

Probabili formazioni Leicester Roma/ Quote, Nampalys Mendy sulle tracce di Pellegrini

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LEICESTER

GLI 11 DI MOURINHO

Josè Mourinho manderà in campo i suoi titolari per Roma Leicester: per una volta lo Special One si è piegato alle logiche dell’ampio turnover, e domenica sera ha lasciato a riposo giocatori come Smalling, Lorenzo Pellegrini e soprattutto Abraham che giocava dal primo minuto da sei mesi e mezzo. Questi tre saranno regolarmente in campo; da valutare la posizione di Pellegrini, che idealmente si dovrebbe disporre in mediana a fare compagnia a Cristante, ma potrebbe anche essere lui il giocatore adibito ad avanzare per affiancare Zaniolo a supporto di Abraham, con Mkhitaryan a centrocampo. A proposito: Zaniolo contro il Bologna ha giocato 90 minuti e dunque c’è una possibilità che vada in panchina in Conference League, ma ultimamente in coppa ha giocato e dunque vogliamo pensare che sarà titolare anche stasera. Karsdorp e Zalewski, altri due fuori dai titolari nell’ultima di campionato, saranno invece in campo dal primo minuto; a completare la difesa con Smalling ci saranno come sempre Gianluca Mancini e Ibañez, mentre il portiere della Roma naturalmente sarà Rui Patricio, che non ha saltato nemmeno una partita da quando è arrivato.

LE MOSSE DI RODGERS

Sicuramente Brendan Rodgers ha più punti di domanda aperti per Roma Leicester: il tecnico delle Foxes comunque potrebbe affidarsi a un 4-4-2 di stampo classico, che però nei piani è una sorta di 4-2-3-1 flessibile. Vardy sarà il punto di riferimento avanzato; al suo fianco possono giocare Lookman (che è favorito) o Daka come anche Iheanacho, mentre gli esterni che partiranno dalla linea dei centrocampisti dovrebbero essere Maddison e Harvey Barnes, anche se la semifinale di andata di Conference League l’ha iniziata Albrighton e, almeno tecnicamente, l’ex Aston Villa rimane in concreto ballottaggio per avere una maglia. Nel settore nevralgico del campo i due favoriti sono Tielemans e Dewsbury-Hall; qui attenzione al modulo come già detto, perché in caso di passaggio al 4-2-3-1 potrebbe avanzare il belga lasciando una maglia a disposizione di Nampalys Mendy. In difesa invece si torna a quattro, rispetto al campionato: Jonny Evans e Wesley Fofana sono sempre in vantaggio su Soyüncü, Ricardo Pereira e Castagne saranno i terzini con Kasper Schmeichel tra i pali.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA LEICESTER

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

LEICESTER (4-4-2): K. Schmeichel; Ricardo Pereira, W. Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, H. Barnes; Vardy, Lookman. Allenatore: Brendan Rodgers











© RIPRODUZIONE RISERVATA