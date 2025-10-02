Probabili formazioni Roma Lille: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Europa League, oggi giovedì 2 ottobre 2025 all’Olimpico

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LILLE: TURNOVER PER GASPERINI

Gian Piero Gasperini deve gestire al meglio le forze per proseguire un inizio di stagione fino a questo momento splendido per i giallorossi, che ora proverà a far proseguire anche attraverso le scelte nelle probabili formazioni Roma Lille per la partita di stasera, giovedì 2 ottobre 2025, nella seconda giornata di Europa League.

Curiosamente è un nuovo confronto con il calcio francese dopo la vittoria a Nizza della scorsa giornata, speriamo che sia un segnale di buon auspicio ma, al di là di questo, è di buon auspicio per la Roma soprattutto il bilancio di questa prima parte di stagione, con i giallorossi anche al comando della Serie A.

Il totale è di cinque vittorie su sei partite giocate fino a questo momento, l’ultima è stata contro l’Hellas Verona domenica e ha visto la vittoria per 2-0 della Roma, che continua a brillare soprattutto per merito di una difesa che ha solamente due gol al passivo, in media uno ogni tre partite giocate.

Numeri impressionanti da provare a confermare anche contro il Lille, che a sua volta ha cominciato il cammino in Europa League con una vittoria per 2-1 ma in casa contro i norvegesi del Brann. Per i transalpini sarà sicuramente un esame più impegnativo, fra poco esamineremo le mosse anche dell’allenatore francese nelle probabili formazioni Roma Lille.

PRONOSTICO E QUOTE

Giallorossi favoriti, c’è ottimismo nelle quote Snai per il pronostico su Roma Lille. Infatti il segno 1 è quotato a 1,70 ed è quindi largamente in vantaggio già nei confronti del pareggio a 3,85, infine un colpo esterno dei francesi varrebbe 4,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LILLE

ECCO I CAMBI DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni Roma Lille ci potrebbe essere ampio turnover per Gasperini. Modulo 3-4-2-1, davanti a Svilar potrebbe riposare Ndicka e puntiamo su un terzetto con Celik, Mancini ed Hermoso nella difesa titolare; i due esterni, come già a Nizza, potrebbero essere Rensch e Tsimikas, in mezzo a loro Cristante ed El Aynaoui, perché potrebbe riposare Koné; sulla trequarti offensiva i favoriti sono Soulé ed El Shaarawy, attenzione infine al ballottaggio come centravanti, che potrebbe vedere questa volta favorito Ferguson.

DUBBI PER GENESIO

Anche Bruno Genesio ha diversi dubbi da sciogliere nelle probabili formazioni Roma Lille. Per gli ospiti francesi indichiamo il modulo 4-2-3-1 consapevoli che fra gli undici titolari potrebbero esserci diversi ballottaggi: in porta scegliamo Özer; difesa a quattro con Tiago Santos, Ngoy, Mbemba e Verdonk che potrebbero iniziare dal primo minuto; in mediana la coppia formata da Bouaddi e Bentaleb; sulla trequarti offensiva ecco Fernandez-Pardo, Haraldsson e Correia, alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Igamane oppure il veterano Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LILLE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

LILLE (4-2-3-1): Özer; Tiago Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. All. Genesio.