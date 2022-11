Probabili formazioni Roma Ludogorets/ Diretta tv, Volpato e Matic dall’inizio?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Roma Ludogorets ci avvicinano alla partita che giovedì 3 novembre si gioca alle ore 21:00, per l’ultima giornata nel gruppo C di Europa League 2022-2023. Sfida decisiva per i giallorossi: con la vittoria sul campo dell’HJK Helsinki la Roma ha agganciato i bulgari – ringraziando il Betis – e pur non potendo più arrivare prima nel girone (dunque sarebbe comunque costretta ai playoff) ha ora l’occasione per superare il girone, cosa che farà però solo battendo il Ludogorets visto che all’andata era stata la squadra bulgara a vincere la prima sfida diretta, e dunque un pareggio la favorirebbe.

Roma che comunque, nonostante qualche passo falso, sta marciando spedita: lunedì sera ha vinto a Verona con due gol nel finale, ancora una volta grazie alle sostituzioni operate da José Mourinho, e in questo modo si è presa il quarto posto in classifica potendo sognare il ritorno in Champions League. Per il momento noi dobbiamo valutare quello che succederà giovedì allo stadio Olimpico; aspettando che arrivi la sera della partita, facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Roma Ludogorets.

DIRETTA ROMA LUDOGORETS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Ludogorets sarà trasmessa su Tv8: è questa infatti la partita del giovedì che andrà in chiaro, dunque appuntamento sul digitale terrestre con la possibilità di seguire il match in mobilità, attraverso il sito www.tv8. Ricordiamo che naturalmente esiste l’alternativa della televisione satellitare, riservata in questo caso agli abbonati, come per le altre partite di Europa League e Conference League: qui la diretta streaming video sarà garantita senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS

I DUBBI DI MOURINHO

In Roma Ludogorets Mourinho sarà sempre senza Spinazzola, che vedremo nel 2023: a destra quindi la soluzione è duplice, la conferma di Karsdorp rispetto a lunedì oppure lo spostamento di Zalewski su questa corsia. Resta comunque abbastanza assodato che sull’altro versante vedremo El Shaarawy titolare; in mezzo invece potrebbe esserci spazio per Volpato che è stato decisivo al Bentegodi, già titolare in Finlandia il giovane del vivaio farebbe reparto con uno tra Cristante e Matic (lasciando in panchina Mady Camara) perché sulla trequarti andrebbe a operare Lorenzo Pellegrini. Da valutare ovviamente l’assetto offensivo: Cristante, vista la squalifica di Zaniolo e l’indisponibilità di Dybala, potrebbe comunque operare sulla trequarti e in questo caso avremmo un solo centravanti, vale a dire Belotti che questa volta dovrebbe vincere il ballottaggio con Abraham. In difesa giocheranno verosimilmente i soliti tre a protezione di Rui Patricio: stiamo dunque parlando di Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez, con Kumbulla ancora una volta destinato alla panchina.

LE SCELTE DI SIMUNDZA

Sarà un modulo speculare quello di Ante Simundza per Roma Ludogorets: da valutare alcune scelte, in difesa per esempio Terziev potrebbe tornare titolare al centro a fare coppia con Plastun, con Cicinho schierato come terzino destro e Gropper sull’altro versante. In porta andrà Padt; a centrocampo invece la zona mediana dovrebbe essere presidiata da Piotrowski e Show, ma attenzione a Claude Gonçalves che potrebbe dare una bella mano in cabina di regia così da provare a fare più possesso (abbiamo già detto che ai bulgari basterebbe il pareggio). Sulla zona di trequarti invece possono tornare titolari Rick e Tekpetey, o almeno uno dei due: sull’altro versante infatti potrebbe esserci la conferma per Delev rispetto all’ultima di campionato. In avanti Igor Thiago si gioca il posto con Tissera: la sensazione è che il primo sia favorito nelle scelte del suo allenatore, ma vedremo poi se sarà realmente così.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Volpato, Matic, El Shaarawy; Cristante, Lo. Pellegrini; Belotti. Allenatore: José Mourinho

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Terziev, Plastun, Gropper; Piotrowski, Show; Tekpetey, Nonato, Delev; Igor Thiago. Allenatore: Ante Simundza











