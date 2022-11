Probabili formazioni Roma Ludogorets/ Quote, Cristante sulla trequarti?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Roma Ludogorets presentiamo la partita che di fatto è uno spareggio nell’ultima giornata del girone C di Europa League. Sfida decisiva per i giallorossi di José Mourinho davanti al pubblico amico dell’Olimpico: la Roma con la vittoria sul campo dell’HJK Helsinki ha agganciato i bulgari, non può più arrivare prima nel girone ma ha almeno l’occasione di qualificarsi per i playoff arrivando seconda, mentre l’alternativa sarebbe scivolare ai playoff di Conference League in caso di terzo posto.

I calcoli sono molto semplici: il secondo posto potrà arrivare solo battendo il Ludogorets visto che all’andata era stata la squadra bulgara a vincere la prima sfida e quindi un pareggio la favorirebbe. Oggi dunque si deciderà il destino europeo di una Roma che finora ha fatto meglio in campionato, dove la vittoria di lunedì contro il Verona ha rimesso i giallorossi fra le prime quattro in vista del derby di domenica. Adesso però pensiamo solamente questo “spareggio” leggendo le probabili formazioni di Roma Ludogorets ormai a ridosso della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico per Roma Ludogorets in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,28, mentre poi si sale a quota 5,50 sul pareggio in caso di segno X e fino a ben 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Ludogorets all’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS

I DUBBI DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Roma Ludogorets ecco che José Mourinho sarà privo di Spinazzola, quindi per quanto riguarda gli esterni di centrocampo avremo a destra la conferma di Karsdorp o lo spostamento di Zalewski, dato che a sinistra vedremo El Shaarawy titolare; in mezzo invece potrebbe esserci spazio per Volpato che è stato decisivo al Bentegodi e già titolare in Finlandia. Il giovane farebbe reparto con uno tra Cristante e Matic, mentre sulla trequarti come ormai consuetudine troveremmo capitan Pellegrini. Tuttavia Cristante, vista la squalifica di Zaniolo e l’indisponibilità di Dybala, potrebbe anche operare sulla trequarti con Pellegrini alle spalle del centravanti, con stavolta Belotti favorito nel ballottaggio con Abraham. In difesa invece non ci aspettiamo sorprese: in porta Rui Patricio e davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez, con Kumbulla ancora una volta alternativa.

LE SCELTE DI SIMUNDZA

Sarà un modulo 4-2-3-1 speculare per l’allenatore bulgaro Ante Simundza nelle probabili formazioni di Roma Ludogorets: da valutare alcune scelte, in difesa per esempio Terziev potrebbe tornare titolare al centro in coppia con Plastun, con Cicinho terzino destro e Gropper a sinistra davanti al portiere Padt. A centrocampo la zona mediana dovrebbe vedere titolari Piotrowski e Show, ma attenzione a Gonçalves che potrebbe agire in regia per fare più possesso. Sulla trequarti invece possono tornare titolari Rick e Tekpetey, anche se è valida pure l’ipotesi Delev, che toglierebbe il posto a uno dei due. In avanti Igor Thiago si gioca il posto con Tissera: la sensazione è che il primo sia favorito.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Volpato, Matic, El Shaarawy; Cristante, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Terziev, Plastun, Gropper; Piotrowski, Show; Tekpetey, Nonato, Delev; Igor Thiago. All. Simundza.











