Probabili formazioni Roma Manchester United/ Quote, turnover limitato per Solskjaer

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Roma Manchester United, sfida di ritorno delle semifinali di Europa league, in programma questa sera all’Olimpico per le ore 21.00. Siamo infatti ben curiosi di capire quali saranno le mosse di Fonseca: per il tecnico lusitano sono questi giorni davvero difficili, tra l’ennesimo KO in Serie A (che di fatto ha annullato le chance di staccare un pass per la Champions 2020-21) e pure l’annuncio dell’addio alla panca giallorossa a fine stagione. Non solo: pure una lista di assenti praticamente infinita non lo mette davvero nella miglior posizione per tentare l’impresa (che pare più che altro un vero miracolo) tra le mura di casa, ricordato che pure i Red Devils hanno segnato uno straordinario 6-2 solo pochi giorni fa all’Old Trafford.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VILLARREAL/ Diretta tv: in tre per essere re dei bomber

Per Solskjaer pure questo è un risultato che praticamente lo mette al sicuro dal ribaltone: il tecnico norvegese però non vorrà certo andare all’Olimpico e rischiare di fare brutta figura e pure per la sfida di questa non rinuncerà a parecchi big, impazienti di staccare il pass che vale la seconda finale in cinque stagioni. Esaminiamo allora da vicino ora le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Manchester United.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED/ Diretta tv: Fonseca ridisegna l'attacco?

QUOTE E PRONOSTICO

Ricordato il risultato dell’andata come pure i rispettivi stati di forma dei due club, non ci sorprende che questa sera siano gli inglesi i gran favoriti nel pronostico. Per l’1×2 del match di Europa league, il portale Eurobet ha fissato a 3.70 il successo della Roma, contro il più basso 1.90 segnato per la vittoria del Manchester United: il pareggio è stato dato a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED

LE MOSSE DI FONSECA

Abbiamo accennato prima a una lunga lista di assenti annunciati in casa giallorossa: davvero per Fonseca sarà complicato fissare le probabili formazioni di Roma Manchester United e alcune mosse saranno pure obbligate. Questo ad esempio in difesa, dove mancando anche Pau Lopez, avremo Mirante (pure non al top della condizione) tra i pali, con davanti un terzetto composto da Smalling, Mancini e Ibanez (Kumbulla è fermo in infermeria). Per il centrocampo rimangono invece da valutare le condizioni di Villar e Bruno Peres, e dunque rimangono in attesa dalla panchina Diawara e Santon, pronti a intervenire in caso di necessità: il reparto verrà comunque completato da Cristante e Karsdorp. Dopo aver saltato la sfida con la Sampdoria, questa sera sarà titolare annunciato Pellegrini, con Mkhtaryan al fianco: uno tra Borja Mayoral e Dzeko sarà la prima punta del reparto, anche se non è da escludere l’utilizzo di entrambi i bomber (con l’armeno sulla trequarti e il capitano numero 7, arretrato a centrocampo all’occorrenza).

Probabili formazioni Arsenal Villarreal/ Quote, pochi i dubbi di Unai Emery (ritorno)

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Spazio al 4-2-3-1 per Solskjaer, con il tecnico dei Red Devil che nonostante l’ampio successo occorso nel turno di andata, non dovrebbe fare a meno di gran parte dei suoi titolari preferiti: c’è voglia di chiudere bene questa fase e dunque dovrebbe essere turnover limitatissimo. Ecco che allora rispetto all’11 del match in terra inglese, verranno confermati in difesa sia Wan Bissaka che Shaw, con al centro pronti dal primo minuto Maguire e Bailly, anche se Lindelof è chiaramente alternativa più che valida dal primo minuto. Per il centrocampo pare sicura poi la maglia di Fred, ma al suo fianco potrebbe essere dubbio tra McTominay e Matic dal primo minuto: in ogni caso avremo Bruno Fernandes come titolare sulla linea della trequarti. In avanti dovrebbero essere James e Pogba i primi titolari sull’esterno del reparto (anche se Rashford rimane a disposizione), mentre in prima punta potrebbe essere spazio per Greenwood, al posto di Cavani.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko All. Fonseca

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Matić, Fred; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood All. Solskjaer



© RIPRODUZIONE RISERVATA