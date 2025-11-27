Probabili formazioni Roma Midtjylland: le scelte di Gasperini e Tullberg verso la partita per la quinta giornata nel girone di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MIDTJYLLAND: CONTRO LA CAPOLISTA!

Le probabili formazioni Roma Midtjylland ci introducono alla partita che giovedì 27 novembre, con inizio alle ore 18:45, si gioca per la quinta giornata nel girone unico di Europa League 2025-2026: i giallorossi ospitano la capolista, i danesi sorprendentemente sono al primo posto avendo sempre vinto fino a qui.

Probabili formazioni Bologna Salisburgo/ Quote: attacco da definire! (Europa League, 27 novembre 2025)

Certamente adesso le cose possono cambiare: la Roma si presenta a questo appuntamento avendo ottenuto la vetta solitaria della Serie A, dunque è una squadra in totale fiducia che però in Europa League, dato curioso, ha due vittorie fuori casa ma anche due sconfitte subite allo stadio Olimpico.

Dunque ora vedremo se il trend cambierà con questo match molto importante, anche perché battere la capolista del super girone significherebbe accorciare la classifica e avvicinare la possibilità di qualificarsi subito agli ottavi di finale, rendendo meno stressanti i prossimi impegni.

Video Cremonese Roma (1-3)/ Gol e highlights: Ferguson entra e va a segno! (Serie A, 23 novembre 2025)

Nell’analisi delle probabili formazioni Roma Midtjylland bisogna tenere conto del fatto che domenica sera i giallorossi avranno una sfida al vertice del campionato contro il Napoli: per questo motivo Gian Piero Gasperini potrebbe optare per un turnover ragionato questo giovedì, ma è quello che scopriremo strada facendo.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA MIDTJYLLAND

Nonostante la classifica, i valori assoluti sono evidenti e quindi con le probabili formazioni Roma Midtjylland scopriamo che le quote della Snai volgono in favore giallorosso: abbiamo infatti il segno che con la vittoria della squadra capitolina vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul tavolo, già con il pareggio (segno X) il guadagno salirebbe a 4,50 volte la vostra giocata e poi il segno 2, per il successo dei danesi, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 6,25 volte la posta in palio.

DIRETTA/ Cremonese Roma (risultato finale 1-3): Folino, gol della bandiera nel recupero! (23 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MIDTJYLLAND

LE CERTEZZE DI GASPERINI

Chi spera dunque di giocare con le probabili formazioni Roma Midtjylland? Scopriamolo: se in porta è quasi scontata la candidatura di Svilar, in difesa potrebbe arretrare Zeki Celik giocando in compagnia di Gianluca Mancini e N’Dicka, bisogna dire che mancherà Hermoso e quindi una chance potrebbe averla anche Ghilardi, che però sostanzialmente non gioca mai. Potrebbe però essere la sorpresa del giovedì sera, così come Pisilli: il calciatore cresciuto nel vivaio prenderebbe il posto di uno tra Cristante e Manu Koné in mezzo al campo, e attenzione perché tra l’altro potrebbe giocare titolare anche El Aynaoui.

Sulle corsie laterali sono pronti Rensch, del quale si sono leggermente perse le tracce negli ultimi tempi, e Wesley che potrebbe vedere confermata la sua maglia sulla fascia sinistra; sulla trequarti invece si prepara El Shaarawy, un altro che ha avuto poco spazio e che farebbe riposare uno tra Lorenzo Pellegrini e Soulé, da valutare quale dei due con una possibile staffetta a partita in corso. Infine il reparto avanzato: Evan Ferguson si prepara a rientrare da titolare dopo essersi sbloccato in campionato, anche per l’indisponibilità di Dovbyk e Dybala.

GLI 11 DI TULLBERG

È un 3-4-1-2 quello di Mike Tullberg che anche per le probabili formazioni Roma Midtjylland ha delle certezze: sicuramente il bomber Franculino, che in attacco potrebbe fare coppia con Osorio (in alternativa c’è Brumado), poi il centrocampo nel quale Billing, che è stato espulso la scorsa domenica in campionato in cui la squadra ha perso, che giocherà come assetto centrale in compagnia di uno tra Castillo e Pedro Bravo, sulle corsie laterali di questo reparto invece sono previsti Mbabu a percorrere la destra e Şimşir che potrebbe riavere la maglia da titolare sul versante opposto del campo.

Il giocatore che opera sulla trequarti, trasformando eventualmente la squadra in una sorta di 3-5-2 in fase di non possesso, dovrebbe essere Cho Gue-Sung; quest’ultimo è in vantaggio su Gogorza e Byskov che sono più che altro degli esterni che si adatterebbero a giocare in questa posizione, infine ecco la difesa che si schiera a protezione del portiere Olafsson e che, salvo sorprese, comprenderà Lee Han-Beom, Bech Sorensen e Erlic, quest’ultimo lo conosciamo dai tempi in cui giocava nel nostro Paese.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MIDTJYLLAND: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Shaarawy; E. Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MIDTJYLLAND (3-4-1-2): Olafsson; Lee Han-Beom, Bech Sorensen, Erlic; Mbabu, Billing, Castillo, Şimşir; Cho Gue-Sung; Osorio, Franculino. Allenatore: Mike Tullberg