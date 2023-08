Probabili formazioni Roma Milan/ Diretta tv: già assenze pesanti per Mourinho (Serie A 3^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Roma Milan, il big match che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 1 settembre per la terza giornata della Serie A 2023-2024: cambia il calendario rispetto ai primi due turni, e abbiamo una grande sfida che ci terrà compagnia allo stadio Olimpico con una Roma impegnata nella rimonta dopo aver steccato le prime due partite, risoltesi in un solo punto arrivato in rimonta, su questo campo, contro la Salernitana prima di perdere contro un Verona che è a punteggio pieno, ma chiaramente resta inferiore nei valori rispetto alla squadra giallorossa.

Il Milan invece ha iniziato la sua stagione con il vento in poppa: punteggio pieno dopo due giornate, sei gol segnati con accelerazioni improvvise che danno l’impressione di poter essere letali per tutte le avversarie. Sia come sia, dopo aver battuto Bologna e Torino anche per Stefano Pioli arriva un test importante per valutare la reale competitività della squadra rossonera; vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dell’Olimpico, aspettando che arrivi venerdì sera facciamo qualche rapida incursione nelle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Roma Milan.

DIRETTA ROMA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan, alcune delle partite del campionato di Serie A, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del massimo campionato di calcio sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

GLI 11 DI MOURINHO

José Mourinho deve già fare i conti con gli infortuni all’inizio del campionato: out Renato Sanches, rischia grosso anche Dybala uscito malconcio dalla sconfitta del Bentegodi. Quindi in Roma Milan lo Special One dovrebbe affidarsi all’ex di giornata El Shaarawy, che dovrebbe fare coppia con Belotti nel reparto offensivo della squadra giallorossa; a centrocampo invece, con Lorenzo Pellegrini e Cristante ovviamente confermati, il testa a testa riguarda Aouar (in gol lo scorso sabato) e Leandro Paredes, tornato a giocare nella Roma dopo qualche anno e a caccia di una maglia da titolare. Sulle corsie laterali dovrebbero accompagnare Kristensen e Spinazzola, ma quest’ultimo è insidiato da Zalewski che ha già mostrato di essere più di una riserva in questa squadra; in difesa invece tutto invariato, Smalling comanda un reparto che sarà completato da Gianluca Mancini e Diego Llorente, piazzati a protezione del portiere portoghese Rui Patricio.

LE SCELTE DI PIOLI

Nessun dubbio per quanto riguarda Pioli, che non dovrebbe cambiare nemmeno in Roma Milan: ci sarà tempo per operare il turnover, al momento l’allenatore rossonero giustamente cavalca una formazione che ha dimostrato di saper rendere al massimo. Ecco allora Maignan tra i pali con Thiaw e Tomori a comporre la coppia centrale di difesa, poi Calabria sulla corsia destra e Theo Hernandez sul versante opposto; a centrocampo continua a essere Krunic (aspettando Bennacer) il termometro del Milan, sappiamo che il bosniaco può anche alzarsi a formare un 4-2-3-1 ma lo stesso lavoro può essere svolto senza problemi sia da Loftus-Cheek che da Reijnders, due dei nuovi arrivati già in grande forma e che inizieranno la partita come mezzali. Nel tridente offensivo avremo ancora Pulisic (due gol in altrettante uscite rossonere), Giroud e Rafael Leao: sapendo che il Milan può contare anche su elementi come Chukwueze e Okafor, per quanto ancora pienamente da valutare, Pioli non può che essere contento di come stiamo andando le cose in stagione…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, D. Llorente; Kristensen, Lo. Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: José Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











