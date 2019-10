Probabili formazioni Roma Milan/ Diretta tv: Piatek o Leao in attacco? (Serie A)

Roma Milan si gioca alle ore 18.00 di domani: appuntamento delicatissimo per le due formazioni, che saranno in campo per il big-match della nona giornata di Serie A. Sono molto attese le mosse di Fonseca e Pioli per le probabili formazioni di Roma Milan: sul fronte giallorosso c’è da fare necessità virtù, per i rossoneri quali saranno le scelte in attacco? In comune c’è l’esigenza di ripartire dopo alcuni risultati non esaltanti come i pareggi rispettivamente sul campo della Sampdoria e in casa contro il Lecce che hanno caratterizzato l’ultima giornata. Chi vince oggi si rilancia, ma chi dovesse perdere si ritroverebbe senza dubbio nei guai. Andiamo allora adesso ad esaminare quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Roma Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Roma Milan sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE MOSSE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Roma Milan campeggiano naturalmente le scelte obbligate per Paulo Fonseca a causa della rosa giallorossa ridotta davvero all’osso. La squalifica di Kluivert si aggiunge infatti alle assenze per infortunio di Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, Cristante, Kalinic e Zappacosta, sneza dimenticare che pure alcuni dei giocatori che scenderanno in campo dovranno farlo stringendo i denti. Pau Lopez in porta, davanti a lui Spinazzola terzino destro, Kolarov a sinistra e i due centrali Mancini e Smalling, la difesa è l’unico reparto in cui c’è una certa abbondanza, con Fazio e Juan Jesus alternative. In mediana Veretout è invece l’unico giocatore di ruolo disponibile, al suo fianco c’è un ballottaggio tra Pastore e Santon, entrambi comunque da adattare, mentre sulla trequarti avremo Zaniolo e i due esterni Florenzi e Perotti (altro giocatore da gestire con grande attenzione fisicamente come Pastore) in appoggio a Dzeko, uomo mascherato al quale non si può rinunciare.

LE SCELTE DI PIOLI

Sicuramente ci sono meno problemi per Stefano Pioli nello stilare le probabili formazioni di Roma Milan sul fronte rossonero, anzi c’è anche qualche scelta ancora da fare. Il mister ha le idee chiare in difesa, dove vedremo Calabria terzino destro, Romagnoli e Musacchio centrali e Theo Hernandez a sinistra nel quartetto davanti a Donnarumma. A centrocampo ecco certamente le mezzali Paquetà e Kessie, mentre come regista Biglia è favorito su Bennacer. I dubbi si concentrano in attacco: Calhanoglu ci sarà dopo l’ottima prova fornita contro il Lecce (alla quale deve dare continuità), mentre Leao, Suso, Piatek e Rebic sono in quattro per due maglie. La sensazione è che allo spagnolo verrà data ancora una chance, che per Rebic ci sia invece ancora panchina, il ballottaggio più intrigante è sicuramente Leao-Piatek, in attesa di schierarli anche insieme prossimamente.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Santon, Calafiori, Riccardi, Under, Antonucci.

Squalificati: Kluivert.

Indisponibili: Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, Cristante, Kalinic, Zappacosta.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, R. Leao, Calhanoglu. All. Pioli.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Krunic, Bennacer, Castillejo, Borini, Rebic, Piatek.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonaventura.



